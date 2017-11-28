28.11.2017, 07:30

Алкогольных акцизов поступит меньше, но министр финансов возьмет 9 миллионов у RMK

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents 16.11.2017
Valitsuse pressikonverents 16.11.2017Foto: Martin Pedaja

На латание дыры в бюджете, которую создаст частичная отмена повышения акцизов на алкоголь, пойдут и резервные деньги.

Министр финансов Тоомас Тынисте в частности хочет перенаправить средства выделяемые Центру управления государственными лесами (RMK). Львиную долю недополученных 10 миллионов евро собираются компенсировать за счет 9 млн из бюджета RMK.

Сперва RMK должен будет купить за 4 млн евро заповедные земли. Остальные 5 млн евро заберут у RMK в качестве дополнительных дивидендов. Это делает возможным то, что прибыль RMK в 2017 году была выше прогнозируемой.

Еще один миллион евро компенсируют из целевого резервного фонда.

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