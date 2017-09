Алкогольные предприятия призывают людей употреблять алкоголь ответственно

Союз производителей и импортеров алкогольной продукции (ATML) начал повторную кампанию «Выпиваете – запивайте водой!», цель которой – побудить людей вместе с каждой рюмкой или каждым бокалом алкоголя выпивать один стакан воды и, таким образом, развивать ответственную и сознательную культуру употребления алкоголя.

По словам исполнительного директора ATML Трийн Кутберг, чередование алкоголя и воды — самый простой способ замедлить темп употребления алкоголя и избежать ситуаций, когда люди из-за спешного употребления алкогольных напитков быстро пьянеют, сообщается в пресс-релизе.

”Мы с членами Союза производителей и импортеров алкогольной продукции, а также с барами, ресторанами и магазинами, хотим донести до людей понимание того, что для предотвращения вреда, вызываемого чрезмерной выпивкой, следует употреблять алкоголь разумно и ответственно”, — сказала Кутберг. — ”Мы уверены, что поведение людей можно изменить не запретами и приказами, а путем разъяснительной работы, сотрудничества самых разных сторон и фактического содействия более разумному употреблению. Мы хотим создать новую культуру употребления алкоголя, ориентированную на интеллигентность и информированность. Поэтому мы и сплотили наши ряды на столь обширном фронте”.

В ходе кампании в сентябре и октябре бары, кафе и рестораны, присоединившиеся к этому движению, будут предлагать клиенту, купившему алкоголь, бесплатную питьевую воду, а бутылки на полках с крепким алкоголем и вином в крупнейших эстонских розничных сетях Aldar, Coop, Maxima, Prisma и Selver будут снабжены так называемыми некхенгерами (то есть, книжечками на горлышках бутылок), информирующими покупателя.

”К кампании присоединились 84 баров, которые уже сейчас предлагают к алкоголю воду или начнут это делать теперь, поскольку понимают всю важность данной меры”, — отметила Кутберг. — ”Кроме того, в течение сентября мы еще ожидаем, что к кампании присоединятся все бары, пабы, рестораны и другие предлагающие алкоголь заведения, которые считают важным разумное и ответственное потребление. Будем надеяться, что их в Эстонии еще много”.

Все заведения, присоединившиеся к кампании, получат от ATML табличку ”Siin tarbitakse targalt” (”Здесь употребляют с умом”), которая будет давать клиенту чувство уверенности в том, что принимающее его предприятие заботится о его благополучии и что в том случае, если он пожелает употребить алкоголь, ему обеспечат питьевую воду бесплатно.

В Союз производителей и импортеров алкогольной продукции, представляющий крупнейших производителей и импортеров алкоголя в Эстонии, входят Liviko, Prike, Dunker, Altia, Pernod Ricard, Tridens, Remedia, Amber Distribution, Coca Cola HBC, Estonian Spirit, Avallone и Brown-Forman.

Список ответственных баров: Citypub, BART Pianobar, Pubi Illegaard, Time to Wine Bar and Shop, Hulkur Rändbaar, NO99 Kohvik/Restoran, Cheers Viljandi, Butterfly Lounge, Paar Veini, Teeristi Kohvik, Gustav Cafe Estonia pst, Gustav Cafe Tammsaare, Shvips, Baar ”Trepp”, Willy & Rudy, Kohvik Spargel, Kohvik Rabarber, Kohvik Loorber, Underground, Elvis, Kohvik Sõbrad, Meat Market Cocktail Bar, Zavood, Lokaal Pirogov, Club Privilege, Saka Mõis, Hiiu Pubi, Jõhvi Kontserdimaja Kohvik NOOT, Alutaguse kohvik, Pärnu Kalamajaka Kohvik, Restoran Vassilissa, Dissident, Gustav Gastro Cafe Kalamaja, Meat Market, Cafe Truffe, Club Studio, Restoran Ancho, Club Sugar, Kohvik Sesoon, Werner, Restoran ja Kohvik, Kivi Paber Käärid, Bronto Baar, Eisma Külalistemaja, Vürst OÜ, Klubi Teater, Erinevate Tubade Klubi, Lounge AED, Saaremaa Veski, Tegelaste Tuba, Lokaal Legend, Restoran Salvadore, Saku Gastro Rotermannis, TOA Restoran, Wabadus, ENZO Cafe and Restaurant, Brewdog Tallinn, PM20, Hermani Bistro and Bar, Must Puudel и заведения Olympic.