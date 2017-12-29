Алкогольная "нокиа". Как Латвия зарабатывает десятки миллионов евро на алкотуристах из Эстонии и Финляндии

В Латвии в приграничных районах с Эстонией уже два года активно развивается алкогольный туризм: покупатели из Эстонии и Финляндии в массовом порядке скупают алкоголь. Эстонский бизнес жалуется на многомиллионные потери, но именно эстонские компании фактически контролируют приграничную торговлю алкоголем. Латвийский Delfi рассказывает, как Латвия превратилась в алкогольный рай для северных соседей.

С 2016 года акцизные налоги на алкоголь в Латвии заметно ниже, чем в Эстонии, потому жители соседней страны все активнее покупают алкоголь в латвийских магазинах, расположенных рядом с эстонской границей. Финны, которые раньше покупали дешевый алкоголь в Таллине, сейчас все активнее прокладывают дорогу в Латвию. "В Финляндии алкоголь примерно в три раза дороже, чем в Латвии. В Эстонии сейчас алкоголь, наверное, в два раза дешевле, чем у нас", — рассказал порталу Delfi закупившийся в магазине в Айнажи житель Хельсинки, перегрузивший 10 ящиков и упаковок алкоголя в багажник своего автомобиля.

Эстонские покупатели тоже покупают алкоголь мелкооптовыми партиями, потому что надо компенсировать расходы на транспорт и не хочется ездить за алкоголем слишком часто. "У нас акцизный налог высокий, поэтому алкоголь дороже, чем в Латвии. Упаковка пива (24 баночки по 0,3 литра — Delfi) у нас стоит 25 евро, а у вас только 10", — рассказал порталу Delfi мужчина, приехавший из Пярну.

Цены могут отличаться в зависимости от вида напитка и брендов. Например, упаковка пива A.Le Coq в Латвии стоит 9 евро, а в Эстонии — 13 евро. Литр водки Viru Valge в Эстонии — 20 евро, в Латвии — 11 евро, а в Финляндии такая же бутылка может стоить 28 евро. С учетом маркетинговых акций разница в ценах может оказаться еще более существенной.

Где процветает алкотуризм?

Два важнейших центра алкогольного туризма в Латвию — это Валка и участок шоссе Таллин — Рига от границы с Эстонией до Айнажи. Именно в этих местах располагаются алкогольные супермаркеты SuperAlko и Alko1000, в которых закупаются, преимущественно, жители Эстонии и Финляндии. Оба бренда хорошо знакомы эстонским покупателям. В Латвии они известны мало и не ведут деятельности за пределами приграничной зоны. Магазины SuperAlko принадлежат зарегистрированной в Латвии фирме Aldar Latvia, связанной с эстонской компанией Aldar Eesti. Владельцем магазинов Alko1000 является зарегистрированная в Латвии ET Invest, дочка одноименной эстонской ET Invest.

Если в Валке на алкотуристах могут заработать и другие торговцы, то приезжающих в Латвию по шоссе Таллин — Рига преимущественно "перехватывают" расположенный прямо в здании пограничного пункта магазин Alko1000 и или находящийся буквально в полутора километрах от границы новенький SuperAlko. Преимущество этих магазинов заключается не только в месторасположении, но и в том, что по предлагаемому ассортименту они четко ориентируются на эстонского/финского покупателя. Кроме того, они намного удобнее обычных магазинов для тех, кто покупает алкоголь ящиками и крупными упаковками. Ведь большинство покупателей из Эстонии, а тем более из Финляндии, предпочитают брать алкоголь именно в крупных упаковках.

Много ли Латвия зарабатывает на алкотуристах?

В 2017 году Латвия действительно начала получать ощутимые доходы от алкотуристов. За 11 месяцев нынешнего года поступления в госбюджет от акциза на алкоголь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 18% или 22,37 млн евро.

В прошлом году поступления от акцизного налога на алкоголь составили 137 млн евро, в этом году ожидается получить 154 млн евро, а в следующем году, после повышения ставок акцизного налога, — 177 млн евро. Акцизный налог на пиво учитывается отдельно: в прошлом году поступления от акциза на пиво составили 32 млн евро, а в следующем году ожидается получить уже 50 млн евро.

В 2018 году в Латвии повысятся ставки акцизного налога на алкогольные напитки, но в Эстонии они тоже увеличатся. Поэтому алкоголь в Эстонии по-прежнему будет заметно дороже, чем в Латвии.

В следующем году в Латвии акцизный налог на пиво увеличится на 51%, на вино — на 18%, а на крепкие алкогольные напитки (водка, виски, ром) — на 15,2%. Тем не менее, в Эстонии акцизные налоги алкоголь продолжат оставаться значительно выше. По данным эстонского Института конъюнктуры, в 2018 году акциз на поллитровую бутылку водки в Эстонии составит 5,26 евро, в Латвии — 3,34 евро, акциз на поллитровую бутылку пива в Эстонии составит 47 центов, в Латвии — 18 центов.

Помимо этого, благодаря увеличению объемов торговли, латвийская казна получает дополнительные доходы в виде налога на добавленную стоимость, а также подоходного налога. Отчетность зарегистрированных в Латвии компаний, управляющих магазинами SuperAlko и Alko1000, за 2017 год пока недоступна, поэтому трудно понять, насколько серьезно увеличились их продажи и сколько налогов они заплатили в латвийский бюджет.

В 2016 году оборот ET INVEST, управляющей латвийскими магазинами Alko1000, составил 17,2 млн евро, прибыль — 122 тыс. евро. Компания внесла в госбюджет в виде налогов 561 тыс. евро.

Выиграют ли латвийские производители?

Латвийские производители алкогольных напитков тоже, безусловно, увеличат продажи за счет алкотуристов, однако вряд ли речь сейчас о крупном росте. Дело в том, что в приграничных алкомаркетах латвийская продукция представлена не в очень больших объемах на фоне эстонской и импортной. Получается, что эстонцы покупают в латвийских магазинах тот же самый эстонский алкоголь, но по более привлекательным ценам.

Еще в прошлом году приграничная торговля составляла 6% потребления эстонского пива, но прогнозу эстонских производителей к концу этого года в Латвии будут покупать уже 17%, а в следующем — 48% эстонского пива.

В похожем темпе развивается потребление других легких алкогольных напитков, таких как сидр. Если в прошлом году в Латвии покупали всего 4% потребляемого в Эстонии легкого алкоголя, то по прогнозу к концу этого года показатель увеличится до 50%. В отношении крепких алкогольных напитков прогноз более скромный: к концу года количество купленного в Латвии крепкого алкоголя достигнет 33% потребляемого в Эстонии.

По данным эстонского Союза пищевой промышленности, бюджет Эстонии из-за неполученного акциза на алкоголь и налога с оборота в 2017 году потеряет 53 млн евро, а в 2018 году потери увеличатся до 150-170 млн евро.

Эстонцы наращивают объемы торговли в Латвии

О росте объемов приграничной торговли свидетельствуют и планы эстонских торговцев, которые намереваются существенно расширить магазины SuperAlko и Alko1000. Сейчас торговая площадь SuperAlko в Айнажи составляет 800 кв.м. К марту 2018 года планируется увеличить ее до 2000 кв.м. Aldar расширит деятельность и в других регионах Латвии: в первой половине 2018 года компания откроет несколько новых магазинов. Строительные работы также ведутся в расположенном на границе Икла-Айнажи магазине Alko1000, его торговая площадь увеличится с 700 кв.м до 1300 кв.м.

Жители Эстонии готовы протестовать

Некоторые жители Эстонии настолько недовольны высокими налогами на алкоголь и потерями для экономики, что намереваются провести акцию протеста. 24 февраля 2018 года, в годовщину 100-летия Эстонской Республики, сотни разочарованных в акцизной политике эстонского правительства людей соберутся в автоколонну, которая организованно отправится в Латвию. Мероприятие организуется через социальную сеть Facebook под названием "Kõik koos Lätti!" ("Все вместе в Латвию!"). О желании принять в нем участие заявили уже 1400 человек.

Инициатором автопробега является житель Тарту Таави Леппик. Он признается, что никогда не ездил в Латвию для покупки алкоголя. "Те четыре пива, которые я выпиваю в месяц, я в состоянии купить и в Эстонии. Вопрос лишь в налогах, которые утекают из страны", — заявил он.