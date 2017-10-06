Alko1000 планирует в Эстонии глобальное расширение и обещает платить кассирам 750 евро чистыми

К концу 2018 года в Таллинне появится продуктовый магазин Alko1000. По словам руководителя сети Эйнара Виснапуу, новые магазины будут открыты как в Южной Эстонии, так и в столице. Конкретные места он пока не называет.

”Пока мы не будем этого обнародовать. В Таллинн мы придем точно, но пока неизвестно, сколько магазинов будет”, — отмечает он.

Сейчас Alko1000 имеет четыре алкогольных магазина в Латвии и один продуктовый в Тарту, через неделю откроется магазин в Валге. Виснапуу говорит, что опыт показывает, что их магазины людям нравятся, и обещает платить продавцам как минимум 750 евро чистыми, что заметно больше предлагаемой конкурентами зарплаты. По его словам, то, сколько работодатели платят своим сотрудникам, лежит на их совести. ”Большинство розничных сетей не эстонские и им удобно использовать здесь этот рабский труд. Безусловно, они могут платить и больше, но вопрос в том, сколько они готовы на это потратить”, — рассуждает он.

”Секрет успеха прост — честная цена. Больше ничего”, — говорит Виснапуу в заключение.

Всего к концу 2018 года может быть открыто до 15 магазинов.