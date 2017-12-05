Alko1000 активно расширяется:в ближайшие недели откроется магазин в Выру

Набравшая в Латвии популярность сеть магазинов Alko1000 вскоре откроет новые магазин в районе Нёэримаа в Выру. Võrumaa Teataja пишет, что магазин площадью в 2200 квадратных метров расположится в помещениях, построенных изначально для Bauhof.

От обычных магазинов Alko1000 отличается еще и тем, что товар стоит на поддонах, а не на полках, как мы привыкли видеть.

Руководитель Alko1000 Эйнар Виснапуу ранее сообщил Delfi, что к концу 2018 года по всей Эстонии откроется до 15 магазинов сети. Естественно, планируется открыть магазин и в Таллинне.

Сейчас у Alko1000 есть четыре алкогольных магазина в Латвии, и два продуктовых магазина в Эстонии.