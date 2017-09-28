AliExpress запустила в России торговую площадку Tmall

Розничная торговая платформа AliExpress (входит в Alibaba Group) с 28 сентября запускает в пилотном режиме китайскую торговую интернет-площадку Tmall в России.

Как сообщили "Интерфаксу" в AliExpress, Tmall будет работать по смешанной модели: собственный ритейл и маркетплейс, в обоих случаях товары будут доставляться покупателям со склада Tmall в России.

На запуске площадка предоставит товары в категориях электроника и бытовая техника, одежда и детские товары. Официальный запуск платформы запланирован на середину октября.

По данным AliExpress, в настоящее время в Tmall зарегистрировано более 14 тыс. брендов со всего мира. По данным Alexa (дочерняя компания Amazon, собирает статистику о посещаемости других сайтов), на сентябрь 2017 года Tmall занимает 14 место в списке наиболее посещаемых сайтов в мире.

По итогам I полугодия 2017 года Россия входит в топ-3 стран по объему заказов на AliExpress. Компания не раскрывает данные по обороту и среднему чеку.