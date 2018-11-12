12.11.2018, 12:01

Alibaba сообщила о рекордных продажах в День холостяков — более 30 миллиардов долларов

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rus.delfi.ee
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Alibaba asutaja Jack Ma
фото иллюстративноеFoto: Scanpix, REUTERS

Китайская компания Alibaba Group, занимающаяся онлайн-торговлей, отчиталась о крупнейших продажах в День холостяков, который проводился 11 ноября, сообщает Медуза.

По данным Reuters, объем продаж компании за сутки составил 213,5 миллиарда юаней, или 30,7 миллиарда долларов. Уже в первый час компания продала товаров на 10 миллиардов долларов. Общее число проданных товаров превысило один миллиард, отмечает CNBC.

Рекорд 2017 года — 25,3 миллиарда долларов — побили на 18-й час распродажи. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 27%. При этом в 2017 году рост составил 39%.

Alibaba Group с 2013 года устраивает распродажи в День холостяков, аналогичные ”черной пятнице” на американском рынке.

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