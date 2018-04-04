04.04.2018, 22:00

Активное строительство: в этом году Tele2 возведет в Эстонии свыше 300 новых базовых станций


rus.delfi.ee
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Активное строительство: в этом году Tele2 возведет в Эстонии свыше 300 новых базовых станций
Foto: Hendrik Osula

Tele2 приступил к масштабным работам по развитию своей сети в Эстонии, в рамках которой уже в этом году будет построено 305 новых базовых станций, необходимых для увеличения скорости мобильного интернета и расширения зоны покрытия сети.

Как сообщил директор радиосети Tele2 Танел Сарри, наибольший объем работ придется на Тартумаа, Харьюмаа и Ида-Вирумаа — регионы, в которых за последнее время резко возросли объемы использования мобильного интернета. Помимо населенных пунктов Tele2 намерен также существенно уплотнить 4G-сеть, прилегающую к основным транспортным магистралям.

Все работы намечено завершить уже в течение этого года. Как заверил, Т. Сарри, в ходе строительства возможны кратковременные колебания скорости интернета, однако серьезных сбоев быть не должно.

”На новых базовых станциях применяется новейшая технология Nokia Networks — с увеличением емкости сети повысится также и скорость мобильного интернета”, — отметил Т. Сарри.

За последние годы Tele2 инвестировал в развитие своей сети 50 миллионов евро. ”На сегодня мобильный интернет уже сравним по скорости с кабельным подключением, а в некоторых местах он даже быстрее”, — сказал директор радиосети Tele2.

По данным Департамента технического надзора, зона действия 4G-сети Tele2 к концу 2017 года охватывала уже 99% территории Эстонии.

Новые базовые станции Tele2, которые будут построены в 2018 году

Название уезда/города

ТОП

Количество станций

Харьюмаа

51

Ида-Вирумаа

22

Йыгевамаа

10

Ярвамаа

6

Ляэнемаа

14

Ляэне-Вирумаа

12

Пылвамаа

5

Пярнумаа

12

Рапламаа

6

Сааремаа

5

Таллинн

82

Тартумаа

64

Валгамаа

6

Вырумаа

10

Всего:

305

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