Акциз на табак распространится и на э-сигареты

В Рийгикогу прошло первое чтение поправок к закону об акцизах. Согласно документу, начиная с 2018 года акциз будет распространятся не только на классические табачные изделия, но и на жидкости для электронных сигарет, в том числе содержащие никотин.

По мнению депутата Рийгикогу от Центристской партии Андрея Новиков, до настоящего времени парение электронных сигарет было более дешевой альтернативой классическим сигаретам, потому что на эти устройства не распространялся акциз на табак. Но как только поправки вступят в силу, а это уже в 2018 году, на все э-жидкости будет распространятся акциз.

"Альтернативные табачные изделия становятся все популярнее, но при этом, никто с точной уверенностью не может сказать, оказывают ли они негативное влияние на здоровье. К тому же, электронные сигареты привлекают внимание молодежи, которые подвержены рекламе и могут подумать, что использовании электронной сигареты даже без никотиновой жидкости абсолютно безвредно”, — сказал Новиков.

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Политик отметил, что для многих курильщиков обычный сигарет — переход на электронный гаджет является первым шагом на пути к полному отказу от этой привычки. Но не стоит забывать о том, что для молодежи э-сигарета из-за своей популярности и доступности может оказать обратный эффект. Из-за быстрого роста популярности этой продукции, специалисты сферы здравоохранения ЕС уже забили тревогу.

”К сожалению, в этом плане Эстония отстает в этом направлении от других стран, которые уже давно обнаружили эту проблему и начали действовать. Например, он предприняли шаги для того, чтобы альтернативное табачное изделие было сложнее приобрести.” — сказал Новиков.

Из стран ЕС акциз на электронные сигареты и жидкости уже введен в Италии, Португалии, Румынии, Словении и Латвии. Начиная с 2018 года список пополнит и Эстония. Акцизная ставка на продаваемую в нашей стране э-жидкость составит 0,2 евро за миллилитр или 0,2 евро за миллиграмм, если это гель.

Депутат Рийгикогу отметил также, что помимо вышеперечисленных мер можно было бы задуматься над тем, чтобы ввести ограничения на рекламу э-сигарет. За жесткие меры в этом направлении выступают также специалисты ВОЗ, которые рекомендует придерживаться консервативной политики в этом вопросе так как доподлинно неизвестно, как потребление э-сигарет влияет на здоровье и самочувствие человека.

По мнению Новиков, учитывая, что в скором времени на рассмотрение парламента поступит законопроект об ограничении рекламы алкогольной и табачной продукции, можно было бы заранее подумать над тем, чтобы внести туда еще один пункт, касающийся э-сигарет.