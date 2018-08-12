12.08.2018, 16:11

Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска


Lenta.ru
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Elon Musk
Elon MuskFoto: JOE SKIPPER, REUTERS

Акционеры Tesla подали в суд на ее основателя Илона Маска после его твитов о желании выкупить акции компании. Истцы утверждают, что посты бизнесмена принесли им убытки, сообщает в субботу, 11 августа, The Guardian.

Один из акционеров заявил, что посты Маска были ложными и вводящими в заблуждение, из-за чего продавцы акций Tesla были вынуждены закупать бумаги по искусственно завышенным ценам, чтобы покрыть свои позиции. Другие истцы подчеркнули, что предприниматель вызвал сильные и резкие колебания курса, чем нарушил законодательство.

7 августа Илон Маск написал в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla и превращения ее в непубличную (не торгуемую на бирже) компанию. Предприниматель назвал цену — 420 долларов за одну акцию, при этом уточнив, что решение пока еще не окончательное. Предложение на 23 процента выше рыночной цены по состоянию на 6 августа. Сразу после заявления Маска бумаги Tesla выросли на десять процентов.

Бизнесмен уточнил, что биржевые торги мешают развитию компании. В частности, котировки ее акций подвержены слишком большим колебаниям. Кроме того, Tesla вынуждена отчитываться перед регуляторами и из-за этого принимать не всегда стратегически верные решения.

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