28.07.2018, 16:40

Акции Twitter упали на 19%


rus.delfi.ee
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Twitteri logo
Twitteri logoAFP

Акции владельца самой популярной в мире сети микроблогов Twitter Inc. в пятницу потеряли 19% стоимости на фоне опубликованных компанией квартальных данных о падении числа ежемесячных пользователей сервиса.


По сравнению с первым кварталом 2018 года, число ежемесячных пользователей Twitter сократилось во втором квартале на один миллион, передает агентство Bloomberg.

В компании объяснили падение борьбой с фейковыми учетными записями и спрогнозировали в связи с этим дальнейшее сокращение числа пользователей.

Хотя по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года число пользователей сети микроблогов выросло на 2,8% до 335 миллионов, квартального падения оказалось достаточно, чтобы обрушить акции Twitter на 19% с 43 до 34 долларов за акцию. Это крупнейшее суточное сокращение курса акций компании с октября 2016 года.

Как отмечает Bloomberg, испытываемые Twitter трудности напоминают проблемы другого технологического гиганта — Facebook, который также сталкивается с большим числом фейковых учетных записей и попыток манипуляции общественным мнением с использованием соцсетей. Акции Facebook в четверг упали на 20%, в результате чего рыночная капитализация компании сократилась более чем на 100 млрд долларов, обновив антирекорд фондового рынка США.

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