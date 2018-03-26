Акции Tallink упали на более чем 13%

В пятницу Tallink сообщила об окончания стратегических поисков и назначении нового председателя правления, на что биржи в понедельник утром отреагировали падением стоимости акции концерна на 13,2%.

Если еще в пятницу акция стоила 1,215 евро, то уже сегодня 1,055 евро. По состоянию на 10:26 утра было совершена 121 сделка оборотом 376 778,19 евро. В результате падения рыночная стоимость концерна снизилась на 100,5 млн евро.

Поскольку Tallink является тяжеловесом на таллиннской бирже, сам индекс биржи OMXT также упал на 3,1%,