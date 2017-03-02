Акции Snapchat выросли на ее первых торгах почти на 50%

Акции компании Snap Inс, владеющей мессенджером Snapchat, в четверг выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 47% в первый день торгов бумаг компании.

Компания ранее провела первичное размещение акций по цене 17 долларов за бумагу. Сейчас акции торгуются выше 25 долларов.

В ходе размещения компания смогла собрать 3,4 млрд долларов. Это стало самым крупным размещением технологической компании на бирже после IPO Twitter, которое прошло в 2013 году.

Число еженедельных пользователей сети превышает 158 млн человек. Они создают ежедневно 2,5 млрд "снэпов" — это моментальное сообщение с приложенной фотографией или видео.

Ожидается, что доходы компании в 2017 году должны превысить 930 млн долларов, приводит Франс пресс оценку венчурной компании Goodwater Capital. В компании отмечают, что у Snapchat большие шансы заработать на мировом рынке рекламы.

Инвесторы ждали размещения Snapchat. В начале февраля они начали скупать бумаги малоизвестной компании Snap Interactive, которую они приняли за Snap Inc, которая владеет мессенджером.

Тем не менее, многие эксперты отмечают, что часто технологические компании после громкого IPO показывают слабые результаты. Это касается, например, Twitter, акции которой сейчас торгуются ниже цены размещения 2013 года.

В четверг, несмотря на рост акций Snap Inc, американские рынки торгуются в минус. Основные фондовые индексы снизились на 0,2-0,4%.