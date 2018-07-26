Акции Facebook обвалились на 24 процента

Обвал акций Facebook вызван тем, что квартальный финансовый отчет компании оказался хуже, чем ожидали аналитики. Суммарно акционеры Facebook за несколько минут потеряли 150 млрд долларов.

Акции социальной сети Facebook обвалились на 24 процента сразу после закрытия основных торгов в США в среду, 25 июля. Это было вызвано тем, что квартальный финансовый отчет компании оказался хуже, чем ожидало большинство аналитиков.

Для одной из самых дорогих компаний в мире это означает, что акционеры Facebook всего за несколько минут суммарно потеряли около 150 млрд долларов. До объявления о финансовых результатах акции Facebook находились на историческом максимуме — за 2018 год они выросли на 23 процента.

В квартальном отчете Facebook говорится, что выручка компании за квартал выросла на 42 процента и достигла 13,2 млрд долларов. Аналитики ожидали, что она увеличится до 13,3 млрд. Впервые с 2015 года результаты Facebook оказались хуже, чем полагали аналитики.