27.07.2018, 09:20

Акции Facebook летят вниз, с Китаем у Цукерберга не ладится. Что не так?

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bbcrussian.com
EST
Mark Zuckerberg
Mark ZuckerbergFoto: Stephen Lam/File Photo, REUTERS

Акции соцсетевого гиганта Facebook рухнули на 24% за прошлые сутки. Это означает потерю 150 млрд долларов буквально за несколько минут. Причина — соцсеть больше не привлекает новых подписчиков, то, что в статистике называется замедлением роста числа активных пользователей сети.

Основатель компании Марк Цукерберг потерял 20 млрд долларов личного состояния, что мгновенно опустило его на четыре позиции вниз в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

С другой стороны, хоть квартальный отчёт и не оправдал ожиданий аналитиков, но до его выхода акции компании находились на историческом максимуме, поскольку с начала 2018 года они выросли на 23%.

"Это вряд ли станет Армагеддоном для Марка Цукерберга", — замечает аналитик IT-рынка Би-би-си Дэйв Ли.

Согласно отчету, аудитория Facebook составила 1,47 миллиарда пользователей, которые пользовались соцсетью каждый день. Однако рост происходил в основном за счет азиатских стран. В США и Канаде число ежедневных активных пользователей составляло 185 млн, как и в прошлом году, а в Европе упало с 282 млн до 279 млн.

На североамериканском континенте квартальные показатели не изменились.

Выручка компании за второй квартал года выросла на 42% и достигла 13,2 млрд долларов, однако расходы росли быстрее — на 50%, составив 7,4 млрд долларов.

Прибыль Facebook за второй квартал этого года составила 5,1 млрд долларов, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Основная платформа Facebook сбавляет обороты", — отмечает аналитик Pivotal Research Group Брайан Визер.

Однако для Instagram, которым также владеет калифорнийский IT-гигант, картина выглядит заметно радужнее: ожидается, что до конца этого года эта соцсеть прибавит 1,6 миллионов пользователей в возрасте до 25 лет.

Скандалы и подрыв репутации

Как замечают финансисты, в замедлении роста могут быть виновны многочисленные скандалы, в которые соцсеть попадала в последние полгода.

В начале марта стало известно, что лондонская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей "Фейсбука", чтобы использовать их в политической рекламе.

В июне выяснилось, что Facebook предоставляла компаниям-партнерам доступ к данным пользователей и их друзей без их согласия даже после того, как заявила, что больше не будет передавать подобную информацию третьим сторонам.

Кроме того, соцсеть обвиняли в неумении бороться с фейковыми новостями, которые могли спровоцировать волны уличного насилия в Мьянме и Шри-Ланке.

Глава Facebook Марк Цукерберг признал, что его компания допустила ошибки, которые привели к тому, что личные данные миллионов человек были использованы политтехнологами, и пообещал усложнить доступ сторонних приложений к любой информации о пользователях.

Из-за утечки данных в Cambridge Analytica Цукерберг давал показания в конгрессе США и Европарламенте.

Китайский пазл

Неудачной стала и попытка компании получить лицензию на работу в Китае: если в среду глава Facebook сообщил о получении документа, позволяющего создать в КНР "инновационный хаб для поддержки стартапов", то уже в четверг выяснилось, что такая лицензия недоступна для компании.

Она более не значилась в перечне лицензированных продуктов, опубликованных на китайских правительственных сайтах.

Несмотря на то, что Facebook в любом случае не удалось бы работать на китайском IT-рынке под своим брендом (как и продвигать Instagram или WhatsApp), корпорация могла бы запустить другие продукты для китайского рынка.

С 2009 года крупнейшая соцсеть заблокирована в КНР.

Марк Цукерберг не раз ездил в Китай и встречался с первыми лицами государства, а также сообщал о намерении учить китайский язык, однако всё это не приблизило его к успеху в самой густонаселённой стране мира.

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