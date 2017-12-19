airBaltic начинает управление прямой линией Таллинн-Лондон

Начиная с 27 марта 2018 года airBaltic начинает оперировать прямым полетом из Таллинна в Лондон (аэропорт Gatwick).

Прямые полеты будут проходить два раз в неделю, сообщается в пресс-релизе компании.

Maртин Гаусс, председатель правления airBaltic, сказал: ”Добавляя Лондон в план наших прямых полетов из Таллинна, мы показываем насколько рынок Эстонии и живущие здесь люди для нас важны. Следующим летом мы предложим по меньшей мере 7 прямых полетов из Таллинна, гарантируя наилучшее воздушное соединение между столицами Прибалтики, Европой, Скандинавией, странами СНГ и ближним Востоком благодаря прямым и сообщающимся перелетам”.