19.12.2017, 19:17

airBaltic начинает управление прямой линией Таллинн-Лондон

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rus.delfi.ee
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AirBaltic lennuk CS300
AirBaltic lennuk CS300Foto: Karin Kaljuläte

Начиная с 27 марта 2018 года airBaltic начинает оперировать прямым полетом из Таллинна в Лондон (аэропорт Gatwick).

Прямые полеты будут проходить два раз в неделю, сообщается в пресс-релизе компании.

Maртин Гаусс, председатель правления airBaltic, сказал: ”Добавляя Лондон в план наших прямых полетов из Таллинна, мы показываем насколько рынок Эстонии и живущие здесь люди для нас важны. Следующим летом мы предложим по меньшей мере 7 прямых полетов из Таллинна, гарантируя наилучшее воздушное соединение между столицами Прибалтики, Европой, Скандинавией, странами СНГ и ближним Востоком благодаря прямым и сообщающимся перелетам”.

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