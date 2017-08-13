Агентство раскрыло тайну лейбла "сделано в Китае"

Китайские фабрики по производству одежды все активнее используют северокорейские, маркируя произведенную в КНДР продукцию как сделанную в Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей бизнеса китайского города Даньдун, расположенного на границе двух стран.

Таким образом китайский бизнес извлекает выгоду из дешевой рабочей силы на границе с КНДР. Отмечается, что на одежу, произведенную в КНДР, ставится лейбл ”Сделано в Китае”, а затем продукция отправляется на мировой рынок.

”Иногда конечный покупатель даже не подозревает, что одежда произведена в КНДР”, — отметил анонимный представитель китайского текстильного бизнеса.

По данным агентства, экспорт текстиля был вторым по доходности после угля для Северной Кореи в 2016 году.

Хотя Совбез ООН и ввел новые санкции против КНДР за ракетные испытания, они не вводят запрет на экспорт одежды Пхеньяном.