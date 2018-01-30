Агентство ООН заявляет о нехватке средств на помощь палестинцам

США заморозили выплаты в БАПОР, созданное для помощи палестинским беженцам. Теперь организация утверждает, что не хватает денег на покупку продуктов, а также на зарплаты врачам и учителям.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) заявляет, что после того, как Вашингтон заморозил выплаты, ей не хватает средств для того, чтобы обеспечить едой около миллиона человек в секторе Газа.

"Значительная часть людей действительно зависит от этой помощи с продуктами питания, заявил глава местного подразделения организации Маттиас Шмале (Matthias Schmale) в интервью Süddeutsche Zeitung, опубликованном в воскресенье, 29 января. Если помощь не будет предоставлена, то ситуация может перерасти в хаос, может начаться голод, добавил Шмале.

Организации не хватает средств из-за того, что ее основной донор США заморозили два свои перевода на общую сумму в 100 миллионов долларов, указывает Süddeutsche Zeitung. Если Вашингтон будет придерживаться этой позиции, это лишит БАПОР трети ее бюджета — то есть 240 миллионов долларов США.

В бюджете на покупку продуктов питания поступающие от США средства составляли 60 процентов. Те продукты, которые сейчас поставляет организация, она заказала в прошлом году, но еще не оплатила их. Поставки обходятся ей примерно в 20 миллионов долларов в квартал. Денег для того, чтобы оплатить поставки на второй квартал, у БАПОР сейчас тоже нет, заявляет Шмале.

Экстренный план БАПОР

БАПОР занимается помощью палестинским беженцам в Сирии и Ливане, а также палестинцам, проживающим на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. В частности, агентство оказывает помощь школам и больницам. У БАПОР около 275 школ, где учатся 271 тысяча школьников.

У БАПОР также возникли проблемы с выдачей зарплаты около 13 тысяч сотрудников. Оно просит другие страны-доноров перевести ей платежи раньше срока. Сейчас организация разрабатывает экстренные планы по сокращению числа учеников в классах с 50 до 40 и закрытию школ на более длительный период. Врачам, возможно, придется работать на два часа больше и принимать по 120 пациентов день вместо 80.

Ранее сообщалось, что США сокращают свои выплаты БАПОР со 125 млн долларов до 60 млн долларов.