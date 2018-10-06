Агентство Fitch повысило рейтинг Эстонии до уровня AA

По сообщению Fitch, рост рейтинга поощрили улучшение способности Эстонии противостоять потенциальному негативному воздействию внешней среды, хорошее состояние государственных финансов и сильные экономико-политические рамки, пишет rus.er.ee.

"Оценка рейтингового агентства показывает, что мы удерживаем Эстонию на правильном курсе и приняли верные решения", — сказал министр финансов Тоомас Тынисте, по словам которого это позитивная новость, которая должна также повысить интерес со стороны зарубежных инвесторов и доверие к Эстонии.

На этот год Fitch прогнозирует в Эстонии 3,6-процентный экономический рост, а на следующий год 3,1-процентный. В Эстонии продолжится рост доходов по сравнению со средним показателем еврозоны.

Агентство отмечает, что по состоянию на конец 2017 года долговое бремя правительственного сектора Эстонии составляло 9 процентов ВВП, что является одним из самых низких показателей в категории стран с рейтингом AA и самым низким в ЕС.