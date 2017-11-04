Афганистан заблокирует Telegram и WhatsApp

Афганские власти на 20 дней заблокируют доступ к популярным мессенджерам, объясняя это необходимостью борьбы с террористами.

Правительство Афганистана готовит блокировку мессенджеров Telegram и WhatsApp, объясняя это необходимостью борьбы с террористами. Как сообщили в субботу, 4 ноября, местные СМИ, запрет сначала будет введен временно — на 20 дней.

Министерство коммуникационных и информационных технологий страны уточнило, что аккаунты ряда пользователей также будут заморожены на постоянной основе из соображений внутренней безопасности.

Инициатива властей уже подверглась критике со стороны членов Национального собрания — двухпалатного парламента страны, заявивших, что "правительство должно найти" ей альтернативы.

С начала года в Кабуле совершено около 17 терактов, повлекших за собой сотни жертв и раненых. Помимо группировки "Исламского государства", атаки совершает и радикальное движение "Талибан". По данным СМИ, оно зачастую использует мессенджеры и соцсети WhatsApp, Viber и Facebook для обмена сообщениями.