Аэропорты Берлина будут парализованы забастовками до 15 марта

По призыву немецкого профсоюза Verdi на работу в аэропортах Тегель и Шёнефельд не вышли сотрудники наземных служб. Они добиваются повышения заработной платы, пишет DW.

Около двух тысяч сотрудников наземных служб в берлинских аэропортах Тегель и Шёнефельд, добивающихся повышения заработной платы, начали в понедельник, 13 марта, 25-часовую забастовку, которая вскоре была продлена до утра среды, 15 марта. Стачка проводится по инициативе немецкого профсоюза Verdi.

Представители воздушных гаваней сообщили, что отменены практически все рейсы: 448 — в Тегеле и 194 — в Шёнефельде. Сотрудники авиакомпании Lufthansa, в свою очередь, уже оповестили, что вылеты из Мюнхена и Франкфурта-на-Майне в Берлин и в обратном направлении выполняться не будут.

Наземные службы отвечают, в частности, за регистрацию пассажиров и загрузку багажа на борт самолетов.

Представитель профсоюза Verdi заявил, что, поскольку представители аэропортов не выдвинули новых предложений о повышении зарплаты, стачка будет продолжена. Речь идет о повышении почасовой оплаты труда с 11 до 12 евро в рамках коллективного трудового договора на год. Работодатель, однако, пока изъявил готовность увеличить жалованье работников лишь на 8 процентов в течение предстоящих трех лет, отмечает агентство Reuters.

Акция завершится во вторник, 14 марта, около 05:00 по местному времени.

В пятницу, 10 марта, в аэропортах Тегель и Шёнефельд уже были отменены сотни рейсов из-за забастовки.