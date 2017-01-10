При сдаче товарного знака в аренду у его собственника может возникнуть ответственность за выполнение обязанностей пользователем товарным знаком, как выяснилось из решения государственного суда, пишет адвокат адвокатского бюро LEADELL Pilv Александр Цемин в газете Ärileht.

Государственный суд в решении от 21.12.2016 в гражданском деле № 3-2-1-136-16 разъяснил долгое время остававшуюся неясной ситуацию в связи с ответственностью собственника товарного знака и пользователя данным знаком перед потребителем услуги за причиненный ущерб. Хоть юридически проблема звучит сложно, упрощенно данный случай можно назвать ”делом таксистов”.

Для того чтобы пояснения Государственного суда были хорошо понятны читателю, автор статьи делает небольшой экскурс в ситуацию, вызвавшую судебный спор. Участвующее в судебном споре ответчиком предприятие является собственником известного в Эстонии товарного знака услуг таксоизвоза. По сути, данное предприятие занимается продажей права пользования принадлежащим ему товарным знаком третьим лицам, которые оказывают услуги потребителю самостоятельно. Пассажир, который является в споре истцом, заказал услугу такси у пользователя товарным знаком, и, как он сам утверждает, ему был причинен ущерб в виде неуместного исполнения услуги со стороны водителя. Для востребования компенсации ущерба пассажир подал иск в суд не против водителя такси, а против собственника товарного знака. В суде между сторонами возник спор, подан ли иск все-таки против правильного ответчика.

В решении Госсуда поясняется, что в случае если пассажир не был оповещен о том, кто является поставщиком услуги (собственник товарного знака или пользователь), то необходимо установить, можно ли водителя такси (пользователя товарным знаком) рассматривать как представителя собственника товарного знака или же он выступает в роли независимого предпринимателя. Хотя есть много оснований для возникновения представительских прав у лиц, осуществляющих хозяйственную и профессиональную деятельность, Государственный суд посчитал, что в данном случае представительское право исходит, прежде всего, из п.2 ст.118 закона об общей части гражданского кодекса. И мы имеем дело с ”доверенностью по умолчанию”, для применения которой нужно, чтобы было выполнено три критерия:

• заявления/поведение лица, действующего в качестве представителя, оказывают на другое лицо такое влияние, что оно имело разумное основание верить в то, что действующему в качестве представителя лицу предоставлено полномочие на совершение сделки;

• представляемое лицо знает или должно знать, что лицо действует в качестве представителя от его имени;

• представляемое лицо терпит подобные действия / поведение этого лица.

По оценке Государственного суда, определяющим в данном споре оказалось то, что пользователь товарного знака не отличал себя от собственника ни в одном маркетинговом канале (в Taxify, на дверях и плафоне машины был указан только товарный знак, а не имя оказывающего услугу предпринимателя). Также водитель машины не известил пассажира ясно и четко, что при оказании услуги он действует от своего имени. Также суд отметил, что собственник товарного знака должен был знать, что пользователи товарного знака являются его представителями на рынке, и собственник товарного знака ”терпел” это. По этой причине у потребителя услуги возникло ощущение, что пользователь товарного знака и был уполномоченным представителем собственника, и что ответственность за заключенные им договоры можно присвоить собственнику товарного знака.

Хоть суд и упомянул, что по данному решению нельзя делать обобщающих заключений, рекомендую всем предприятиям, кто практикует аналогичную хозяйственную деятельность, пересмотреть договоры с пользователями товарных знаков и применить соответствующие меры для минимизации возможных рисков. Прежде всего, нужно предпринять следующие шаги:

1. Собственник товарного знака должен извещать общественность и потребителей услуги, что он не оказывает услугу самостоятельно, но продает независимым предпринимателям право на использование своего товарного знака;

2. В договор между собственником и пользователем товарного знака желательно внести обязательства извещать клиентов о том, кто на самом деле оказывает услугу, и что он не является представителем собственника товарного знака;

3. В месте осуществления услуги (например, в такси) нужно повесить на видном месте сообщение, что товарный знак обозначает лишь услугу, которую оказывает независимое предприятие/предприниматель, то есть пользователь товарного знака;

4. В годовом отчете собственника товарного знака отображать, что хозяйственная деятельность предприятия состоит в продаже права на использование товарного знака, а не в оказании отмеченной знаком услуги от своего имени.

Данные меры помогут уменьшить риск предъявления требования против собственника товарного знака на основе договоров, которые заключили пользователи товарного знака на свое имя. В свете пояснений государственного суда ясно, что такую ответственность никогда нельзя полностью игнорировать, поэтому собственникам товарных знаков следует в каждом конкретном случае проконсультироваться с компетентным специалистом.