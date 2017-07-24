Адвокат собирает долговые требования в отношении задержанного ФСБ за шпионаж эстонского предпринимателя

На данный момент идет сбор долговых требований в отношении задержанного ФСБ в феврале прошлого года по обвинению в шпионаже эстонского предпринимателя Райво Суси и фирмы Aerohooldus, пишет Äripäev.

В связи с этим адвокат бюро Derling Элмер Муна просит всех, кто имеет требование к упомянутой выше фирме или Райво Суси, связаться с ним. Сообщать то, в чьих интересах он работает, правозащитник отказался.

Напомним, что эстонец был задержан в транзитной зоне аэропорта ”Шереметьево” 11 февраля. Суси предложили проехать на Лубянку. На следующий день он был арестован на два месяца по решению в Лефортовского суда. Суси предъявлено обвинение в шпионаже по статье 276 УК РФ. Событие, которое связано с его обвинением, имело место в 2004–2007 годах.

Недавно гендиректор КаПо Арнольд Синисалу сказал, что, по его данным, Суси находится в Москве и дело еще не передано в суд.