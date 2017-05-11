Адвокат поясняет: принципиальное решение Государственного суда при оценке сделок члена правления

Государственный суд постановил в своем решении от 26-ого апреля, что сделка члена правления является недействительной, где второй стороной сделки является не сам член правления, а находящееся под его контролем коммерческое предприятие, пишет присяжный адвокат Тамбет Лаасик Адвокатского бюро LEADELL Pilv.

Такая сделка действует только в том случае, если ее одобрили акционеры или совет правления, или если эта сделка осуществлена на рыночных условиях в ходе каждодневной хозяйственно-экономической деятельности предприятия. Государственный суд пояснил, что разрешенной сделкой без согласия акционеров может быть прежде всего та сделка, в ходе которой предприятие оказывает обычную услугу члену правления на основании рыночной цены, так же как и другим лицам.

Государственный суд пояснил в том же решении предпосылки для применения п.1 ст. 131 Закона об общей части гражданского кодекса, Представляемый вправе аннулировать совершенную представителем сделку, которая противоречит его интересам при условии, что и другая сторона сделки знает о нарушении обязанностей со стороны представителя. При оценке сделки, в данном случае договора найма, не следует его сравнивать с более ранним договором найма, но следует проконтролировать, отвечает ли сделка рыночным условиям на момент ее заключения.

В общем-то, речь идет о принципиальном решении оценки срока действия осуществленных членом правления сделок. Государственный суд аннулировал решения уездного и окружного судов и послал дело на новое рассмотрение в тот же окружной суд.