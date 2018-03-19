Adven построит в Нарва-Йыэсуу котельную на биотопливе стоимостью 1,2 млн евро

Энергетическое предприятие Adven заключило договор о строительстве новой биотопливной котельной в Нарва-Йыэсуу. Стоимость строительных работ — около 1,2 млн евро, примерно половину из которых покроет Центр инвестиций в окружающую среду из средств структурных фондов ЕС. Котельная мощностью 2,5 мегаватта будет готова осенью 2018 года, говорится в пресс-релизе.

По словам руководителя по развитию предприятия Adven Прийта Тийта, постоянные инвестиции обеспечивали конкурентоспособную цену центрального отопления для клиентов в Нарва-Йыэсуу. ”В 2011 году мы установили для потребителей современные счетчики теплоэнергии удаленного считывания, спустя два года при помощи финансирования ЕС обновили львиную долю городских теплотрасс, а в этом году мы построим современную и эффективную котельную, работающую на древесной щепе”.

В сотрудничестве со строительной компанией Eviko и с предприятиями Rapla Metall и Tamult, которые поставят необходимое для котельной оборудование, Adven планирует уже этой осенью запустить в работу котельную, которая будет вырабатывать тепло на произведенных в Эстонии отопительных установках. Эти предприятия, которые ранее построили котельные в Адавере и Вяйке-Маарья, начнут строительные работы в Нарва-Йыэсуу в апреле на стройплощадке, находящейся на перекрестке улиц Кеск и Койду.

Поскольку новая котельная будет строится взамен старой в центре города, то Adven постарается свести к минимуму влияние новой биотопливной котельной как на жителей соседних домов, так и на всех горожан. ”Мы организуем доставку топлива, его разгрузку и складирование так, чтобы попадание щепы во внешнюю среду было минимальным. В то же время топливный склад спроектирован достаточно большим, чтобы топлива хватило и на выходные, и чтобы в эти дни не было отдельных доставок топлива”, — привел Тийт пример того, как предприятие учитывает интересы местных жителей.

Через теплосети Нарва-Йыэсуу тепло получают 56 квартирных домов и городские учреждения, для чего за год из природного газа производится в среднем 11 000 мегаватт-часов теплоэнергии. Необходимость в строительстве котельной на биотопливе выяснилась при обсуждении программы развития теплохозяйства Нарва-Йыэсуу. Анализы показывают, что древесная щепа является лучшим вариантом из возможных для центрального отопления, поскольку долговременно обеспечивает потребителей стабильной и выгодной стоимостью услуги, а также у этого вида местного восстанавливаемого топлива меньшее влияние на окружающую среду.

Поскольку новая котельная делает производство тепла в Нарва-Йыэсуу эффективнее и основанным на восстанавливаемых источниках энергии, то все планируемые инвестиции получают финансовую поддержку из структурных фондов ЕС через Центр инвестиций в окружающую среду.

Помимо Нарва-Йыэсуу, Adven Eesti приходил на помощь и в другие регионы для нахождения лучшего решения по организации производства тепла. В январе был подписан договор о строительстве биотопливной котельной в Кунда, в декабре начались пусковые работы новой котельной на древесной щепе в Вийратси и продолжаются строительные работы новой котельной в Вяйке-Маарья. Adven планирует в ближайшие годы инвестировать около 8 млн евро, чтобы перевести на биотопливо все свои крупные регионы центрального отопления, где до сих пор тепло производится из природного газа.