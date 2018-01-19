Adven намерен стать крупнейшим производителя энергии для охлаждения

Один из крупнейших энергопоставщиков Эстонии Adven заключил договор по снабжению теплоэнергией и энергией для охлаждения оборудования таллиннского торгового центра Т1, который будет построен осенью. Компания Adven инвестирует в энергооборудование центра, развитием которого занимается Pro Kapital, более 1,3 млн евро.

В рамках договора сотрудничества, заключенного на двадцать лет, ежегодно будет производится согласно оценочным данным более 3,5 гигаватт-часов энергии для охлаждения и более 5 гигаватт-часов теплоэнергии. Объемы энергопотребления возводимого в центре Таллинна торгового центра T1 Mall of Tallinn сопоставимы с теплопотреблением небольшого поселка, но учитывая, что площадь здания составит 130 000 кв. метров, речь идет об эффективном энергорешении.

”Компании северных стран осознают, что для стабильного положения в плотной конкуренции производство энергии для охлаждения оборудования даже в нашем климате должно быть эффективным, и на это все больше обращается внимание и в Эстонии. Энергопроизводство нового торгового центра прекрасно демонстрирует это”, — пояснил руководитель сферы обслуживания Adven Тоомас Кундла. ”Изучая опыт Швеции и Финляндии, мы прогнозировали, что в ближайшее время наравне с развитием систем производства тепла, внимание будет обращаться и на ”умные” системы охлаждения, для развития которых будут использоваться современная бизнес-модель, которая подразумевает привлечения профессионалов этой области”, — добавил Кундла.

Adven производит сегодня на разных объектах Эстонии уже около пяти гигаватт-часов энергии для охлаждения. В Финляндии предприятие производит этой энергии более 40 гигаватт-часов на семи различных станциях охлаждения. Благодаря опыту концерна в Финляндии и Швеции, предприятие в Эстонии взяло в использование протестированные ”умные” решения, которые позволяют управлять расходами.

”Основательное и тщательно продуманное решение всех вопросов производства тепло- и охлаждающей энергии означало для нас привлечение международного опыта Adven для нашего энергопроизводства. Этим мы обеспечиваем долговременную надежность наших систем, что позволит сэкономить и на расходах по содержанию здания”, — пояснил член правления Pro Kapital Grupp Аллан Реммелкоор передачу энергохозяйства на обслуживание.

Adven начнет производство тепло- и охлаждающей энергии в торговом центре Т1, площадь которого превышает 130 000 кв. метров, с сентября 2018 года.

Adven Eesti является одним из крупнейших производителей теплоэнергии и энергии для охлаждения Эстонии, который в действует в 18 регионах центрального отопления по всей республике.

Предприятие предлагает энергетические решения в областях производства и обслуживания, обеспечивает тепловой энергией частных и корпоративных клиентов, а также занимается распределением и продажей природного газа. В Adven Eesti трудятся 75 работников.