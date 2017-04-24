Adven инвестирует в тепловое хозяйство Виймси 3 миллиона евро

Энергетическое предприятие Adven Eesti планирует инвестировать в тепловое хозяйство Виймси почти три миллиона евро построив в поселке Хаабнеэме новую котельную на биотопливе и объединив сети центрального отопления. В результате инвестиции стоимость отопления почти для 12000 жителей волости Виймси снизится по меньшей мере на 12%.

В поселке Хаабнеэме будет построена новая котельная работающая на биотопливе стоимостью почти 2,5 миллиона евро, и еще 500 000 евро потребуется на объединение тепловых сетей Хаабнеэме и Виймси. Объединение сетей позволит обоим регионам получить пользу от использования более дешевого местного топлива и сравняет цены на тепло.

”Перевод Виймси на более дешевое биотопливо зависит на данный момент лишь от решения Центра инвестирования в окружающую среду о выделении субсидии, однако, опыт показывает, что поддержка проектам с таким положительным влиянием обычно оказывается”, — пояснил председатель правления Adven Eesti Урмо Хейнам. ”Если все пойдет как запланировано, мы надеемся начать строительные работы уже этой осенью и новая котельная могла бы быть готова к концу следующего года”.

По словам заместителя старейшины волости Виймси Оливера Лиидеманна, место для строительства новой котельной искалось уже давно. Он также выразил удовлетворение тем, что долговременный договор на использование земли с энергетическим предприятием уже заключён, и строительство новой котельной может начаться в ближайшее время.

”У волостной управы Виймси в этом регионе уже есть два детских сада, и в ближайшем будущем появятся также две школы и другие подведомственные учреждения. От снижения стоимости тепла выгоду получит половина жителей нашей волости и возникнет значительная экономия в бюджете”, — пояснил Лиидеманн важность запланированной котельной для волости.

Проектировочная мощность котельной центрального отопления в Хаабнеэме, строительство которой готовится уже с 2013 года, составит 6 мегаватт. Для финансирования почти половины от стоимости строительных работ будет подано ходатайство Центру инвестирования в окружающую среду. Новую котельную будут поддерживать в качестве котельных пиковой нагрузки, а также в периоды проведения обслуживания оборудования имеющиеся сегодня котельные работающие на природном газе.

Adven Eesti является одним из крупнейших теплопроизводителей Эстонии, который действует в 18 регионах центрального отопления по всей Эстонии. Предприятие предлагает энергетические решения в областях производства и обслуживания, обеспечивает тепловой энергией частных и корпоративных клиентов, а также занимается распределением и продажей природного газа.