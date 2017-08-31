Adven инвестирует в обновление котельных 1,1 млн евро

Энергопредприятие Adven вместе с Центром инвестиций в окружающую среду инвестирует в строительство новой котельной и прокладку теплотрасс в поселке Вийратси (Вильяндимаа) около 800 000 евро, а в Адавере (Йыгевама) 350 000 евро в сооружение современной котельной. Работы по обновлению повысят надежность теплоснабжения для примерно 1800 человек и ряда предприятий, сказано в пресс-релизе.

Строительство новой котельной в Адавере позволит избежать роста стоимости отопления в примерно 30%, потому что дальнейшая работа амортизированного оборудования подразумевает использование для выработки тепла сланцевого масла, которое дороже древесного топлива на треть. В Вийратси строительство современной котельной, работающей на биотопливе, и замена почти 1100 метров теплотрасс означает для домохозяйств и предприятий снижение стоимости отопления минимум на 10%.

“Оплата центрального отопления, особенно в сельских регионах, является ощутимыми расходами для каждого дома и предприятия, именно поэтому с удовлетворением отмечу, что благодаря инвестициям мы сможем на долгое время обеспечить одинаковый уровень цены или даже снизить стоимость, - пояснил руководитель сферы инвестиций и развития Adven Eesti Прийт Тийт важность мер поддержки со стороны Центра инвестиций в окружающую среду. - Можно даже сказать, что более выгодная стоимость отопления повышает конкурентоспособность региона, т.к. дает предпринимателям надежную поддержку и возможность размышлять о развитии других сфер”.

В котлах новых котельных Вийратси и Адавере можно будет сжигать как древесную щепу и различные остатки деревообрабатывающей промышленности, так и кусковой торф, что и обеспечит домам и предприятиям обоих регионов стабильную цену на долгий период. В отличие от нынешнего котла, работающего на сланцевом масле, в Адавере и газового котла в Вийратси, которые останутся в резерве для покрытия пиковых нагрузок в зимний период, древесное топливо не обкладывается акцизом.

“Новая дружелюбная к окружающей среде и эффективная котельная - очень важная для поселка инвестиция, потому что как раз высокие расходы на проживание порой являются препятствием для привлечения новых людей в наш регион, - пояснила волостная старейшина Вильянди Эне Саар значимость центрального отопления в регионе. - Учитывая снижения стоимости отопления, мы надеемся и на новые перспективы на рынке квартир в Вийратси”

В Адавере строительство новой котельной, которая заменит старую 40-летнюю котельную, построят победители конкурса госпоставки Rapla Metall OÜ и AS Tamult. В Вийратси подряд на строительство котельной выиграло ICP Solutions OÜ. Согласно договору, строительство котельных в Адавере и Вийратси должно быть завершено весной 2018 года. В Вийратси прокладка новых теплотрасс запланирована на 2019 год в период между отопительными сезонами.