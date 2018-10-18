18.10.2018, 13:56

Admiral Markets ищет стипендиатов в Таллиннском техническом университете – 1300 евро на студента


rus.delfi.ee
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Tudengid TÜ Raamatukogus õppimas
Foto: Hendrik Osula

Международное финансовое предприятие Admiral Markets AS впервые выдает стипендии двум студентам бакалавриата Таллиннского технического университета. Размер стипендии – 1300 евро на студента.

Стипендии Admiral Markets предназначены для одного студента факультета экономики Таллиннского технического университета, учащегося по специальности прикладной экономики и бизнеса, а также для одного студента факультета инфотехнологий, учащегося по специальности разработки ИТ-систем или администрирования ИТ-систем.

Стипендии предусмотрены для студентов, интересующихся развитием изучаемой ими сферы деятельности и готовых работать совместно с Admiral Markets на основании соответствующей формы сотрудничества.

Первые стипендии Admiral Markets выдаст в рамках осеннего конкурса стипендия университета, причем заявления от кандидатов должны поступить правлению Фонда развития Таллиннского технического университета не позднее воскресенья, 21 октября. Следующие стипендии Admiral Markets выдаст весной 2019 года.

Суммы для выплаты студентам стипендий Admiral Markets переведет Фонду развития Таллиннского технического университета. С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

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