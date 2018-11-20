ABB подыскивает инженеров программного обеспечения в международную команду

Виктор Бельдяев и Лаури Куусисто с преобразователем частоты ABB. Использование преобразователей частоты в последние десятилетия резко возросло, а сами устройства становятся все более интеллектуальными.

Программное обеспечение требуется для управления почти каждым современным электроприбором. В концерне ABB имеется подразделение, которое занимается разработкой и развитием программного обеспечения исключительно для нужд компании. Более 75 человек заняты в этой сфере и на дочернем предприятии ABB Eesti в расположенном неподалеку от Таллинна городе Юри. Для развития его встроенного ПО приглашаются перспективные инженеры программного обеспечения.



«За последние два года в ABB также возросла потребность в разработке программного обеспечения для продукции. У нас имеются клиенты внутри организации, которым для дальнейшего развития и запуска своей продукции необходимо программное обеспечение. Таким образом, встроенное программное обеспечение (англ. embedded software) – это программное обеспечение, единственной задачей которого является управление работой конкретной машины или агрегата», – рассказывает директор инженерного центра завода приводов и оборудования для возобновляемых источников энергии ABB Лаури Куусисто.

Глобальное сотрудничество



Произведенное ABB оборудование редко можно увидеть в открытую, однако оно находится повсюду, приводя в движение водопроводную воду, лифты, отопление и т. д. При проектировании и производстве своей продукции ABB руководствуется принципом устойчивого развития, который учитывается и при разработке программного обеспечения как в Эстонии, Финляндии, Индии и Китае, так и в США.

В Эстонии разработка программного обеспечения для приводов началась в 2010 году. Первым работником отдела был Виктор Бельдяев, ставший на сегодняшний день владельцем продукта (англ. product owner) новой линейки преобразователей частоты ABB, то есть инженером, который руководит развитием всей линейки продукции, а также руководит командой инженеров.

«Нашим первым заданием в 2010 году была разработка программного обеспечения для новой на тот момент линейки преобразователей частоты совместно с отделом исследований и развития ABB Финляндия. На сегодняшний день мы совершили большой прогресс и являемся самостоятельным подразделением, которое сотрудничает с другими дивизионами ABB по всему миру», – отмечает Бельдяев, добавляя, что в настоящий момент двумя основными направлениями работы эстонского коллектива по развитию ПО являются развитие встроенного программного обеспечения и его функциональное тестирование. Сейчас новой agile-команде типа scrum требуются именно разработчики программного обеспечения.

Требуется умение писать коды



Программное обеспечение не всегда представляет собой приложение в телефоне или сайт на компьютере, поскольку во всем мире для управления оборудованием – от насосов до вентиляционных систем – используется встроенное программное обеспечение, то есть код, единственная задача которого – эффективное и безопасное управление конкретной машиной.

Product owner Бельдяев поясняет, что новые работники нужны для развития программного обеспечения новой линейки преобразователей частоты, в число которых входят промышленные приводы, приводы общего назначения, насосы и системы сточных вод, тепло- и вентиляционные системы, а также регенеративные преобразователи.

«ABB разыскивает людей, обладающих знаниями и умениями как в области программирования, так и в сфере разработки ПО. Пригодится опыт работы в области мехатроники, силовой электроники, автоматизации или управляющей электроники. Разумеется, для работы у нас требуется умение программировать на языках C и C++. Также у соискателя должно быть университетское образование по инфотехнологии или электроинженерии. Пригодятся открытость и коммуникабельность, широкий кругозор и общий интерес к электронике», – перечисляет Бельдяев.

В развитии своего программного обеспечения ABB использует гибкую методологию разработки, и сотрудники работают в scrum-командах. Слаженность работы с другими мировыми командами ABB по развитию ПО обеспечивается внутри предприятия посредством методики Scaled Agile Framework (SAFe). Кроме того, все инженеры программного обеспечения ABB раз в квартал встречаются на регулярных семинарах в Финляндии, Германии, Эстонии, Индии, Китае или США.

Виктор Бельдяев, product owner специализирующегося на производстве приводов и установок возобновляемой энергии завода ABB, руководитель инженерного центра Лаури Куусисто и руководитель производства Анни Тампере в один голос приглашают подавать заявку на р ABB

Работа как для старших инженеров, так и для начинающих

«ABB требуются работники, способные написать красивый, толковый, чистый и эффективный код, а также те, кто разбирается в работе приводов с инженерно-технологической точки зрения. Помимо встраиваемых систем, необходимо понимать, как работает тот или иной привод или преобразователь в реальном мире, как разработаны эти технологии и какую функцию выполняет конкретный код», – отмечает Куусисто.

Таким образом, работники могут обладать весьма различными специальностями – преимущественно это программисты, разбирающиеся в электроинженерии, или наоборот, электроинженеры, умеющие программировать. В настоящий момент в ABB Eesti работает уже две scrum-команды: Avengers и Desperados.

Преобразователи ABB – это комплексные приборы, для развития которых потребовалось около десяти лет работы на уровне доктора наук. Поэтому для разработки инновационных решений важно понимать принцип действия создаваемого в ABB оборудования.

«Нам требуются как старшие инженеры, которые руководили бы командой, так и простые программисты, а также молодежь прямо со школьной скамьи. Я хочу видеть в своей команде людей, желающих учиться и развиваться, способных докопаться до сути проблемы и решить ее как на бумаге и визуально, так и в реальном мире. Наш преобразователь представляет собой сочетание инфотехнологии, силовой электроники, механики и электроинженерии, управляющей электроники и встроенного ПО», – разъясняет Бельдяев.

ABB является одним из крупнейших мировых технологических предприятий, коллектив которого насчитывает около 150 000 человек по всему земному шару. Возможности для развития как в концерне ABB, так и в масштабе небольшого коллектива и отдела распределяются методом конкуренции, и предприятие позволяет стажироваться в представительствах компании по всему миру.

Отвечает Виктор Бельдяев Каким образом предлагаемая работа поможет изменить мир к лучшему?

За последние десятилетия преобразователи частоты всё активнее используются во многих отраслях промышленности: энергетике, транспорте, автоматике зданий и т. д. У преобразователей частоты есть много преимуществ: регулировка различных процессов, экономия электроэнергии, мониторинг процесса и др. Например, изменение выходной частоты позволяет задать желаемую скорость электромотора. Снижение скорости мотора, в свою очередь, уменьшает потребление электроэнергии. Кроме того, современный преобразователь частоты обладает весьма разумными функциями мониторинга и диагностики всего процесса, и всё это с помощью программного обеспечения.

В чем выражаются интересные, эффективные и современные методы работы на предлагаемой должности?

Современные методы работы включают в себя, например, два процесса организации работы по развитию программного обеспечения: scrum и SAFE (Scaled agile framework). Метод scrum используется внутри команды, при планировании работы в глобальном масштабе применяется SAFE, в котором принимают участие несколько команд, по меньшей мере, из шести стран.

Каковы возможности карьерного роста на данной работе?

Данная работа позволяет развиваться в нескольких направлениях, у нас имеется две основных функции: развитие программного обеспечения и его тестирование. Занимаясь развитием ПО, можно развиваться в области встроенного программного обеспечения путем разработки различных функционалов и управляющих алгоритмов. В тестировании ПО очень важную роль на сегодняшний день играет сфера автоматического тестирования и его развития, которая активно практикуется и применяется и у нас в мировом масштабе. Обе сферы позволяют карьерный рост с нуля до уровня старшего программиста или старшего инженера-тестировщика программного обеспечения. Можно сказать, что наша команда взрастила как лидера команды (team leader), так и владельца продукта (product owner).