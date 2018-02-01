01.02.2018, 18:49

Ааб: когда люди получат зарплату за январь, рейтинги центристов вырастут

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rus.delfi.ee
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Uued ministrid riigikogu ees ametivannet andmas
Riigihalduse minister Jaak AabFoto: Andres Putting

По мнению министров Евгения Осиновского, Кайи Ива и Яака Ааба, за падением поддержки входящих в правительство партий во многом стоит реформа подоходного налога, вызвавшая у общественности достаточно негативную реакцию.

Ааб отметил, что разные рейтинги отображают разные данные, и что поддержка Центриской партии по-прежнему стабильно высока.

”Да, они немного снизилась, что мы придерживаемся линии и идем дальше. Как уже сказал министр здоровья и труда, некоторые негативные влияния изменений на небольшие группы людей чересчур раздуты и подчеркнуты. Но я думаю, что когда люди получат свои зарплаты за январь и февраль и почувствуют влияние налоговой реформы, то рейтинги вырастут”, — уверен Ааб.

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