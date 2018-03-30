А вы уже пробовали приложение mTasku? В Эстонии покупки все чаще оплачивают с помощью смартфона

Разработанная в Эстонии платформа для мобильных платежей mTasku быстрыми темпами набирает популярность: на прошлой неделе сумма платежей, совершенных с помощью mTasku, превысила миллион евро, сообщается в пресс-релизе.

Первый тестовый платеж с помощью mTasku был совершен 11 ноября 2016 года. На сегодняшний момент количество платежей превысило 400 000, а 18 марта общая сумма сделок через эту платформу мобильных платежей достигла миллиона евро.

”В Эстонии уже 16 000 пользователей mTasku, их количество ежедневно растет. Судя по всему, преодоление следующего ”миллионного рубежа” суммы сделок с помощью нашего мобильного приложения — это вопрос нескольких месяцев. Недавно mTasku внедрили в Tallinna Kaubamaja и во всех магазинах Selver по всей Эстонии, благодаря чему заметно выросла и база пользователей платежного решения, и общая сумма мобильных платежей”, — сказал директор подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна.

mTasku позволяет осуществлять карточные платежи с помощью смартфона, то есть без использования банковской карты, а также ”хранить” в нем ряд карточек клиентов. В ближайшем будущем в mTasku расширится ассортимент клиентских карточек и появятся другие полезные функции: возможность добавить подарочные купоны, проездную карту и электронные входные карты, пересылать мобильные квитанции (например, в бухгалтерию) и пользоваться инструкциями по эксплуатации к купленной технике.

Представленное в субботу на конференции TEDx Lasnamäe решение mTasku вызвало интерес у посетителей конференции. После мероприятия прибавилось не только количество пользователей mTasku, но и появились несколько предложений о сотрудничестве.

mTasku — это мобильный кошелек, разработанный Telia при сотрудничестве LHV, EveryPay и Tallinna Kaubamaja Grupp, а также предприятий, занимающихся поставкой кассовых решений, таких как Ektaco, ID Süsteemid, Nixor и Laansoo & Trussmann. Основным партнером при разработке платформы и приложения mTasku стала фирма Datanor OÜ. Вместе с Таллиннским техническим университетом Telia разрабатывает возможность безопасного пользования электронными документами и входными пропусками в мобильных телефонах.

Бесплатное приложение mTasku можно скачать в Apple Store и Google Play, им без дополнительной платы могут пользоваться клиенты всех мобильных операторов Эстонии.