А вы не забыли? Налоговая напоминает должникам об уплате земельного налога

На этой неделе Налогово-таможенный департамент направит 9200 человек напоминание об уплате налога.

Всего эти люди не заплатили налогов на сумму 235 532 евро, из них земельный налог составляет 176 452 евро.

Департамент напоминает, что выгодно как можно быстрее погасить задолженность, чтобы не накопились интрессы, которые составляют 0,06% в день. Кроме того, необходимо время от времени проверять действительность своих контактных данных в e-maksuamet или e-toll, чтобы напоминания доходили до адресата. Там же удобнее всего и оплатить долг.