28.06.2018, 14:05

А вам хватает до зарплаты? Трети жителей Эстонии — нет

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rus.delfi.ee
EST
Rahatähed, vaesus, rikkus
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Согласно новому исследованию Faktum-Ariko, у 36% жителей Эстонии деньги заканчиваются до получения зарплаты, причем большинству из них денег хватает только на первые три недели. Финансовые сбережения есть у 42% населения, и из них только 15% не приходится к концу месяца тратить накопления.


По словам Урмо Кокманна, члена правления Raha24, можно ожидать, что эта тенденция изменится. ”В целом доходы населения улучшились вследствие налоговых изменений — это демонстрирует способность респондентов планировать крупные траты на вторую половину месяца, а не обязательно на первую неделю”, — прокомментировал Кокманн, добавив, что наиболее заметное влияние на востребованность кредитов оказывают праздники, когда расходы населения несколько выше обычного, в частности из-за привычки дарить подарки.

Согласно исследованию, 36% жителей Эстонии на хватает денег до зарплаты. При этом можно отметить, что женщины умеют планировать месячный бюджет несколько лучше мужчин — на черный день (как в виде краткосрочных, так и в виде долгосрочных сбережений) откладывали деньги 45% женщин, тогда как среди мужчин таких респондентов был 41%.

В особенно бедственном положении находятся респонденты в возрасте 30–45 лет, живущие в сельской местности — денег до зарплаты не хватает 58% представителей этой возрастной группы. Особую неуверенность относительно своего дохода ощущают семьи, где доход на одного члена семьи составляет до 399 евро в месяц. Создавать долгосрочные сбережения удается только в семьях, где доход на одного человека превышает 1200 евро.

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