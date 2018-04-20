A. Le Coq: доля рынка безалкогольного пива в ближайшее время сильно вырастет

Он добавил, что безалкогольные сорта пива — это растущая тенденция во всем мире, и местная акцизная и рекламная политика, более высокий уровень осознанности населения в плане здоровья и спортивный образ жизни на эстонском рынке способствуют тому, что все больше потребителей предпочитают безалкогольное пиво также и на эстонском рынке. ”Всего за четыре года доля безалкогольных сортов пива в Эстонии выросла на 46%, и я уверен, что в ближайшие годы мы будем наблюдать еще более значительное увеличение”, — сказал Нооп. В результате запуска двух новых сортов безалкогольного пива компания A. Le Coq надеется предложить потребителю более широкий ассортимент в данной категории и больше вариантов выбора.

Нооп подтвердил, что на данный момент инвестиции, осуществленные в 2016 году в разработку новой, уникальной в Эстонии технологии по изготовлению безалкогольных сортов пива полностью себя оправдали, и данная категория совершенно точно находится на подъеме. ”Безалкогольные сорта пива, несомненно, имеют отличный экспортный потенциал, и мы — единственная компания в Эстонии, способная производить абсолютно безалкогольное пиво, которое можно экспортировать, например, в исламские страны”, — добавил Нооп.

В безалкогольном пиве A. Le Coq Premium содержание алкоголя составляет до 0,5%, при этом пиво сохраняет характерный для сорта Premium мягкий вкус благодаря особому способу изготовления. Для производства безалкогольного пива используется ферментированное пиво, из которого затем удаляется спирт при помощи специального метода вакуумного испарения. Образование вакуума позволяет испарять спирт из пива при низкой температуре, и в результате вкус пива остается неизменным. Калорийность безалкогольного пива ниже, чем в обычном пиве сорта lager. В бутылке безалкогольного пива сорта Premium 0,33 л содержится всего 87 килокалорий (26,3 ккал на 100 г).

Содержание витаминов группы B также делает безалкогольное пиво прекрасным спортивным напитком, который позволяет быстро восстановиться после длительной физической нагрузки. ”Если изначально причиной запуска на рынке безалкогольного пива было стремление предложить подходящую альтернативу водителям, то на настоящий момент имеются научные доказательства того, что безалкогольное пиво имеет свойства, которые делают его отличным восстанавливающим напитком для людей, занимающихся видами спорта, подразумевающими длительные физические нагрузки”, — сказал Нооп. ”Эстоноземельцы пока только открывают для себя отличные характеристики безалкогольного пива в качестве восстанавливающего спортивного напитка, однако, например, в Германии подобное употребление безалкогольного пива является обычным делом. Безалкогольное пиво частенько можно увидеть в холодильниках местных спортивных клубов”. Нооп добавил, что в других странах производители пива уже занимаются изучением возможностей производства изотонического пива.

Большое количество витаминов группы B (B6, B12, B5 и B7) также будет содержать продукт A. Le Coq Fassbrause — натурально ферментированный напиток с легким лимонным вкусом. Fassbrause будет изготавливаться из безалкогольных сортов пива и лимонного сока и станет прекрасной здоровой альтернативой прохладительным напиткам. Изначально этот напиток был придуман в Берлине, и на местном диалекте его называют Sportmolle, или ”спортивное пиво”.

Товары поступят в продажу в стеклянных бутылках по 0,33 л.