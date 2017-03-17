9 мобильных приложений для выгодных путешествий

Как правило, именно весной люди строят планы на лето и осень либо путешествуют по своей стране и за рубежом.

Чтобы предоставить вам самый полный обзор возможностей для поиска скидок и особенно выгодных цен на летний туристический сезон, руководитель отдела мобильных технологий Samsung Eesti Антти Аасма составил хит-парад из 9 мобильных приложений, которые помогут найти авиабилеты, жилье, автомобиль в аренду и экскурсии по хорошим ценам, значится в пресс-релизе.

”Само собой, не стоит забывать главное правило — тщательное изучение рынка и сравнение предложений гарантирует лучшие возможности и цены, а тот, кто лучше ориентируется в массе приложений для путешественников, в курсе, что начинать поиск лучше всего с самых известных”, — рекомендует Аасма.

Приложения для поиска авиабилетов

Аасма считает, что самые крупные и популярные в мире поисковые приложения настолько хороши, что их упускать из виду в любом случае не стоит. Если ваша цель — выбрать авиабилеты по самым выгодным ценам из предложений сотен продавцов, он советует прибегнуть к приложению ресурса TripAdvisor, который считается самым большим поисковым сайтом в мире и содержит информацию о гостиницах, авиабилетах и ресторанах.

”На TripAdvisor свои отзывы об отелях и прочем туристическом жилье, еде, авиаперевозчиках и впечатлениях о поездках оставили более 435 миллионов пользователей со всего мира, а мобильное приложение позволяет сортировать необходимую информацию по темам, например, найти лучшие рыбные рестораны или экскурсии поблизости, — рассказывает Аасма. — Несмотря на большое количество ”рюшечек и бантиков”, это простое и эффективное приложение для поиска билетов и чтения отзывов”.

На втором месте в рейтинге, составленном Аасма, находится также очень известное приложение для поиска авиабилетов Skyscanner; как и предыдущее, это агрегатор данных от разных продавцов авиабилетов. ”Нужно просто ввести пункт назначения, и приложение начнет поиск самых дешевых вариантов авиабилетов и размещения, а затем переправит вас на сайт для оформления покупки”, — объясняет Аасма.

Тем, кто хочет пользоваться более легкими и лучше настраиваемыми приложениями, можно попробовать Hopper или Hipmunk. ”Hopper — хорошее приложение как для планирования поездки, так и для отслеживания динамики цен на авиабилеты: если ввести в поля место назначения и желаемый период поездки, оно отобразит лучшие предложения на данный момент, а также прогноз возможных изменений в ценах на билеты в ближайшее время”, — уточняет Аасма. Вдобавок Hopper позволяет сохранить выбранный маршрут, и, если цены на авиабилеты вырастут или упадут, приложение само вас об этом оповестит.

”Приложение Hipmunk интересно тем, что оно может вычислить предложения, самые лучшие по соотношению цены и качества, с учетом как цены, так и времени в дороге, и для этого есть функция под названием Agony filter”, — сообщает Аасма. Само собой, предложения можно сортировать и только по цене либо, к примеру, по времени отлета или прибытия. В отличие от многих других ресурсов для поиска жилья, Hipmunk также отображает объекты в выбранном месте, которые сдаются через Airbnb.

Приложения для поиска жилья

При поиске жилья Аасма рекомендует прежде всего ознакомиться с ценами в мобильном приложении сайта booking.com, которое отображает сотни вариантов размещения от скромных хостелов до пятизвездочных отелей. ”Приложение доступно на эстонском языке, и через него можно забронировать номер в отеле быстро и безо всяких наценок, что делает его использование крайне удобным, — говорит Аасма. — На этом ресурсе также можно найти множество скидок и ”горящих” предложений”.

Если во время поездки вы хотели бы общаться с местными жителями и снимать жилье в частном секторе, а не номер в гостинице, имеет смысл установить приложение Airbnb. Так называемая ”экономика совместного пользования” находится на пике процветания, и выбор просто огромен. ”Несмотря на то, что отели пришли к выводу, что экономика совместного потребления привлечет клиентов и к ним, приложение позволяет просто выбрать настоящие предложения по сдаче жилья в частном порядке и обсудить свои предпочтения с хозяевами до поездки. Многие готовы предоставить скидку, сдавая жилье на продолжительный срок, но и при коротком отпуске с хозяевами частного жилья можно попробовать поторговаться”, — советует Аасма.

Тем не мене, пользователям Airbnb следует помнить, что нужно обязательно ознакомиться не только с условиями сдаваемого жилья, но и узнать, есть ли в квартире другие жильцы и сколько их, если, например, сдается только одна комната в квартире. Также во избежание потенциальных споров в будущем имеет смысл сфотографировать состояние квартиры при въезде и выезде.

Прочие полезные приложения

Если же вы хотите распланировать путешествие перед отъездом вплоть до мельчайших деталей, ознакомьтесь с приложением под названием Viator. Оно предназначено для тех, кто собирается в отпуске побывать на экскурсиях и в целом более тщательно изучить место отдыха. ”Достаточно просто ввести название места назначения, и приложение выдаст различные варианты того, чем можно заняться, и комплексные предложения, начиная с экскурсии к вершине вулкана и заканчивая экзотическим ужином в местной деревне, — объясняет Аасма. — Через приложение можно просматривать фотографии, читать комментарии пользователей и бронировать выбранные экскурсии”.

Для аренды автомобилей Аасма рекомендует уже знакомый нам Skyscanner или приложение Priceline. ”Оба приложения позволяют также забронировать номер в отеле или авиабилеты, но поиск и бронирование автомобилей в них сделаны особенно простыми и прозрачными, так что их можно смело применять в любой точке мира”, — считает Аасма.

Если вы едете в отпуск большой компанией и знаете, что время от времени вам предстоит покупать продукты или, скажем, расплачиваться в ресторане ”по очереди”, имеет смысл установить приложение, которое посчитает, как разделить расходы на всех — например, Splitwise. Приложение не только поможет отслеживать ваши личные расходы, но и автоматически выполнит взаимные расчеты для всей группы. А для того, чтобы ориентироваться в незнакомом месте, полезно будет изучить Google Maps, которое по умолчанию обычно есть в каждом телефоне. Оно дает возможность заранее загрузить в телефон или на карту памяти офлайн-версию нужной карты, чтобы не пользоваться дорогим мобильным интернетом за границей.