8000 человек не указали в своих налоговых декларациях доходы из-за рубежа

Всего под контроль Налогово-таможенного департамента попали декларации 8252 людей. Департамент подчеркивает, что, поскольку обмен данными между странами ЕС становится все более тесным, у налогового департамента всё больше и больше информации о лицах, получивших доход за границей.

"Если сейчас по каким-то причинам вы не записали свои зарубежные доходы в декларацию, то советуем по возможности быстро пересмотреть свои данные", — сказал ведущий специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде, передают "Деловые Ведомости".

Департамент и сам в ближайшее время свяжется с этими людьми.

"Обязательство заплатить подоходный налог возникает, к примеру, тогда, когда человек сдал свою квартиру, продал лес или право на вырубку выращиваемого леса, получил доходы за границей. налоговые льготы можно получить по процентным ставкам по жилищному кредиту, расходам на обучение и пожертвования", — сказал Удде.