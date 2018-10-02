800 тонн эстонской тыквы скоро попадут в 630 000 банок

Будут выпущены 17 разных продуктов для четырех рынков — Эстонии, Финляндии, Швеции и Латвии. Большинство продукции Põltsamaa съедают в Эстонии, но заготовки из тыквы — другая история. Около 70% таких продуктов идет на экспорт.

”Для любителей пляжного отдыха это лето выдалось фантастическим, но вот тем, кто выращивает тыкву, пришлось потревожится — вырастет ли вообще урожай, и если да, то сколько именно, — сказал директор по маркетингу в сфере продуктов питания и напитков Orkla Eesti Марек Вийлол. — Засуха и жара снизили прогнозы по урожаю тыквы, но, к счастью, помогло теплое и влажное начало осени: теперь есть надежда, что мы все-таки получим столько тыквы, сколько необходимо”.

Обработка тыквы и на фабрике является требующей физической силы ручной работой, для выполнения которой были дополнительно наняты около 100 сезонных рабочих. Попавшие на фабрику тыквы моют, чистят большим ножом и при помощи гильотины рубят на сектора. Затем извлекают семечки, и машина нарезает тыквенные сектора на кубики или полоски нужного размера, которые помещают в банки и отправляют на маринование. После добавления маринада и закатки банки проходят контроль крышек, их нагревают, затем охлаждают и наклеивают на них этикетки.