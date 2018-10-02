02.10.2018, 08:59

800 тонн эстонской тыквы скоро попадут в 630 000 банок

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rus.delfi.ee
EST
800 тонн эстонской тыквы скоро попадут в 630 000 банок
Orkla Eesti

В ходе осеннего заготовления тыквы в банки на фабрике Põltsamaa попадет более 800 тонн тыквы, выращенной в Йыгевамаа, Вильяндимаа, Пярнумаа, Тартумаа и Ляэне-Вирумаа. Для выполнения работ компания Orkla Eesti наняла на фабрику Põltsamaa около 100 сезонных рабочих.

Будут выпущены 17 разных продуктов для четырех рынков — Эстонии, Финляндии, Швеции и Латвии. Большинство продукции Põltsamaa съедают в Эстонии, но заготовки из тыквы — другая история. Около 70% таких продуктов идет на экспорт.

”Для любителей пляжного отдыха это лето выдалось фантастическим, но вот тем, кто выращивает тыкву, пришлось потревожится — вырастет ли вообще урожай, и если да, то сколько именно, — сказал директор по маркетингу в сфере продуктов питания и напитков Orkla Eesti Марек Вийлол. — Засуха и жара снизили прогнозы по урожаю тыквы, но, к счастью, помогло теплое и влажное начало осени: теперь есть надежда, что мы все-таки получим столько тыквы, сколько необходимо”.

Обработка тыквы и на фабрике является требующей физической силы ручной работой, для выполнения которой были дополнительно наняты около 100 сезонных рабочих. Попавшие на фабрику тыквы моют, чистят большим ножом и при помощи гильотины рубят на сектора. Затем извлекают семечки, и машина нарезает тыквенные сектора на кубики или полоски нужного размера, которые помещают в банки и отправляют на маринование. После добавления маринада и закатки банки проходят контроль крышек, их нагревают, затем охлаждают и наклеивают на них этикетки.

Входящая в состав Orkla Eesti фабрика Põltsamaa является производителем продуктов питания с самым широким в Эстонии ассортиментом и поставляет на рынок около 350 видов продукции под 14 различными брендами.

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