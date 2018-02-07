8 полезных ссылок для предприимчивой молодежи, чтобы пополнить свои цифровые знания

От молодежи ожидают все больше умений в цифровой сфере, которые могут быть в помощь как в учебе, так и на будущем рабочем месте. Так, например, многие работодатели желают, чтобы молодые люди знали и использовали бы дигитальные технологии в своей работе наилучшим образом. Пирье Юргенс из Института дигитальных технологий Таллиннского Университета рассказывает о тех каналах, которые могут помочь молодежи в развитии своих навыков, сообщает Samsung Digi Pass.

Сегодня развивать свои диги-умения и получать новые знания довольно просто — необходимы только предприимчивость и желание, поскольку полезных материалов как о программировании и обновлениях технологической сферы, так и об успешных примерах можно найти и в сети, и в различных молодежных программах. Дам несколько советов о том, с помощью каких ресурсов можно быть еще более осведомленными о происходящем в дигитальном мире и приобрести полезные для себя навыки.

Progetiiger — на странице progetiiger.ee можно найти много полезных программируемых приложений для учебы, подходящих для молодежи разных возрастов — как для изучения разных предметов, так и для разных видов деятельности: начиная от программирования и до 3D-дизайна.

Хакатоны — в различных бизнес-ускорителях, предназначенных для молодежи, можно попробовать увлекательные дигитальные бизнес-идеи. Также можно привлечь классных менторов, которые помогут в развитии диги-решения и создании бизнес-плана. Если есть интерес, то стоит следить за деятельностью, например, Garage48 посредством их веб-страницы или на Facebook, а также ежегодно обучения для развития цифровых навыков организует и программа Samsungi Digi Pass.

Порталы технологических новостей — Digitark.ee и Geenius.ee — это крутые местные новостные ленты, за которыми можно следить и на веб-страницах, и на Facebook — там можно найти как увлекательные новости, так и полезные советы на тему новых технологий. Так, например, на этих порталах есть обучение тому, как организовать вебинар или сделать привлекательным свой Instagram. Из зарубежных порталов можно посоветовать CNET, у которого также дельный канал на Youtube.

Университетские ИТ-курсы — как Таллиннский Университет, Таллиннский Технический Университет, так и Тартуский Университет разработали полезные курсы, пройти которые можно и не учась в вузе. Так, например, на странице Открытой Академии Таллиннского Университета — tlu.ee/koolitus — можно выбрать курсы даже по дизайну мобильных приложений. Также Ученическая Академия Таллиннского Университета приглашает гимназистов и учащихся профессиональных училищ пройти разные курсы — от рекламы до 3D-моделирования. В то же время есть бессчетное количество курсов на зарубежных порталах — например, один из известнейших — Coursera.

Ученические порталы — например, на странице noortegija.ee или же на Facebook с тем же именем находится портал, который дает полезную информацию для предприимчивой молодежи: события, рассказы об опыте кого-то и информация об обучениях, многие из которых связаны как раз с развитием диги-навыков. Также на странице ЦУ Archimedes — noored.ee или Noorteagentuur в Facebook есть немало полезных для молодежи обучений, молодежных программ и информации об ученических обменах, в ходе которых также можно пополнить свои цифровые знания.

Молодежные организации — Обязательно стоит обратить внимание на деятельность различных молодежных организаций, потому что помимо своих обучений и событий, они делятся информацией и о других полезных мероприятиях, участвуя в которых, можно вывести свои диги-навыки на новый уровень. Так, например, Союз молодежных объединений Эстонии в этом году организует для молодежи совместно с Британским советом обучение ”Projekt X”, которое посвящено новым медиатехнологиям, а также приглашает учащихся профессиональных училищ участвовать в программе развития цифровых навыков Samsungi Digi Pass. Обзор о деятельности молодежных организаций можно найти на странице Союза молодежных объединений Эстонии — enl.ee.

Школьные инфоканалы — Часто информация об увлекательных проектах распространяется с помощью школьных инфоканалов — например, eKool или Stuudium, а также на странице школы в Facebook или на школьном стенде — используя эту информацию, предприимчивая молодежь может попробовать себя в этой деятельности. Так, например, в этом году предназначенная для учащихся профессиональных училищ программа Samsung Digi Pass, специально создана для развития цифровых навыков молодежи и благодаря ей десятки молодых людей развивают свои разные цифровые учения с помощью менторов.

Звезды — разумеется, стоит следить за творчеством известных людей и учиться у них — будь то звезды социальных каналов, которые умеют очень хорошо использовать цифровые каналы себе на пользу, или же вдохновляющие выступления на конференциях TED, которые можно посмотреть на Youtube.

Советы Пирье Юргенс, которыми она поделилась с молодежью, являются частью молодежной программы Samsung Digi Passi, которая является инновационной и открывающей большие возможности учебной программой, длящейся четыре месяца для учащихся профессиональных училищ в возрасте 14-19 лет. Обучение помогает участникам приобрести важные умения в бизнес-сфере ИТ-сектора, что будет способствовать будущим карьерным возможностям молодежи. Во время прохождения обучения учащиеся профессиональных училищ пройдут насыщенную образовательную программу и в с овместной работе с менторами будут развивать ими же предложенные ИТ-продукты. Финал учебной программы, на котором молодежь будет представлять свои идеи, состоится 21 февраля.