8 идей, которые помогут вам организовать крутой корпоратив

Конечно, проще всего поручить организацию праздника агентству, оплатить счета, и проблема решена. Но и самостоятельно организованный праздник может быть таким же удачным, главное найти хорошее место и поставщика питания. Предлагаем 8 идей, к кому обратиться за помощью, если вы решили организовать свой праздник сами.

1. Гламурно-криминальная мистерия в замке Лайтсе

Захватывающая игра увлечет вас с коллегами в мир, недоступный в повседневной жизни. В единое целое здесь мастерски сплетены ужин из четырех блюд и ролевая игра в течение всего вечера. Игру проводят опытные ведущие, и ее увлекательность зависит от предприимчивости участников. Если коротко, то история такая! В 1923 году молодое Эстонское государство стоит перед тяжелым выбором. Времена смутные, вокруг бродят шпионы и другие подозрительные элементы. Вы принадлежите к высшему обществу, которое собирается в замке Лайтсе, построенном только что вернувшимся из Бразилии Вольдемаром фон Икскюлем. За праздничным столом сидят государственные мужи и ловеласы, шулеры и святоши, дамы и джентльмены. И тут кое-что происходит…

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2. Центр ледникового периода равнодушным не оставит

В центре есть помещения разной площади для проведения как небольших семинаров, так и грандиозных рождественских вечеринок. День рождения, конференцию или корпоратив можно организовать прямо рядом с мохнатым мамонтом в натуральную величину или же в зале с чарующей панорамой на озеро Саадъярв. Все помещения оборудованы современной презентационной техникой. А с питанием прекрасно справится кафе Jääkaru, так как все блюда готовятся на месте.

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3. С фирмой UDU Catering & Events мероприятие будет стильным

Предприятие UDU catering было основано на желании владельцев поделиться своим многолетним опытом в области еды, питания и организации мероприятий. В команду входят знатоки своего дела, благодаря энтузиазму и воле которых получаются запоминающиеся мероприятия. Они не обещают быть лучшими, они действительно всегда осуществляют проекты на уровне, превышающем любые ожидания. UDU Catering & Events предлагает гибкие условия оплаты и сверхперсональный подход – ваш праздник никогда не будет копией уже проведенного мероприятия!

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4. Прикольные наряды от фирмы Maskeraad

Костюмированные вечеринки пользуются популярностью. Maskeraad – неподражаемый и милый прокат костюмов в Таллинне, в котором представлено свыше 3000 различных нарядов. Большую часть костюмов специально изготовили работающие в фирме швеи и стилисты, так что исключена ситуация, когда на вечеринку приходят люди в одинаковой одежде. Многие характерные для эпохи платья и форменные пиджаки были опробованы на сценах театров Teoteater и Estonia. Maskeraad обязательно поможет, если тема вечеринки – 1970-е, панк-рок, различные национальности, хеллоуинские ведьмы и гангстеры 1920-х, а также в случае самых сумасшедших пожеланий.

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5. Лучший праздник в павильоне ожидания Балтийского вокзала

Организуйте свой собственный корпоратив, презентацию продукции, концерт, свадьбу или другое мероприятие в эксклюзивном месте и в стиле «делай, что хочешь». Павильон ожидания Балтийского вокзала вмещает около 500 человек в случае фуршета и 300 человек в случае расстановки столиков. Здесь также есть закрываемые подсобные помещения и гардероб, общее освещение, туалетные комнаты и достаточно мощное электрическое напряжение. При желании можно заказать охрану и уборку после мероприятия. Помимо этого тут имеются хорошие возможности для парковки, а добраться сюда можно без проблем как пешком, так и на общественном транспорте. Если не верите, спросите у Эгерты по телефону 5344 7850.

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6. В Фолк-палате мызы Мосте найдется место не только для музыки

Построенный в 1905 году скотный амбар мызы Мосте после реставрации в 2010 году превратился в используемый круглый год центр для проведения концертов и конференций. Фолк-палата мызы Мосте стала излюбленным местом организации свадеб, театральных и танцевальных постановок, а также различных корпоративных праздников. В здании площадью свыше 1000 кв. метров есть большой зал со сценой (около 700 кв. метров) и два помещения поменьше. В зависимости от расстановки мебели тут может разместиться до 600 человек, но будет уютно и при организации мероприятия на 60 участников. Первоклассная звуковая и световая аппаратура, очень хорошая акустика.

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7. Helios Hall – одно из крутейших мест для вечеринки в Старом городе

Проведите время незабываемо в компании коллег или друзей посреди искусства и музыки в прямом смысле слова. Здесь возможно организовать как небольшие мероприятия и встречи, так и крупные праздники. Helios Hall оборудован 18 проекторами и 8 колонками, которые наполняют пространство идеально визуализированной атмосферой и полноценным звуком. При желании можно устроить просмотр видео и фотографий на экране площадью 380 кв. метров и на высоте до 4,5 метров. Набросайте свои идеи о планируемом мероприятии и пришлите по электронной почте: event@helios-hall.ee.

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8. Когда своих поваров не хватает, на помощь придет Europagar

Europagar – производитель хлебобулочных и кондитерских изделий, отмечающий 25-летие своей деятельности. Фирма принимает спецзаказы на изготовление тортов для корпоративных праздников, свадеб и других знаменательных дат. Можно также заказать фигурные торты, в том числе 3D, и многоярусные торты различных размеров. Картинки на торт можно нанести как вручную, так и в виде сахарной фотопечати. Познакомьтесь с возможностями на домашней странице!

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