7 вещей, которые никогда не стоит делать в публичных WiFi-сетях

Публичные WiFi-сети сегодня есть во многих местах – от кафе и торговых центров до аэропортов и гостиниц. С одной стороны, такая повсеместная доступность интернета, безусловно, облегчает нашу жизнь, однако, с другой – подвергает серьезной угрозе сохранность личных данных в телефоне или ноутбуке.

О том, какие действия в публичных WiFi-сетях лучше не предпринимать, расскажет директор радиосети Tele2 Танел Сарри.

Как известно, сети с открытым доступом в интернет бывают двух типов — защищенные и незащищенные. ”Незащищенной сетью можно пользоваться без пароля и с любого устройства. В случае защищенной сети у пользователя могут запросить пароль, потребовать регистрации или согласия с условиями сети”, — объясняет Сарри.

И если у вас есть возможность выбора, продолжает он, выбирайте лучше защищенную сеть — ту, где надо вводить пароль, регистрироваться и т.д. Так что же никогда не стоит делать в публичных WiFi-сетях? Вот семь полезных советов директора радиосети Tele2.

Не пользуйтесь в публичных WiFi-сетях интернет-банком: злоумышленникам не составит особого труда узнать данные, на основании которых вы авторизуетесь в своем банке.

Не пользуйтесь там своими почтовыми аккаунтами. У вас могут украсть не только адрес э-почты, но также взломать ваши аккаунты в Facebook, Instagram, Google Play и др., если вы авторизуетесь в этих каналах на основании адреса э-почты.

Не работайте со своими личными файлами и конфиденциальными документами, как то: договоры, копии документов и т.п.

Избегайте посещения незащищенных сайтов. Любое такое посещение сопровождается объемным трафиком между устройством и веб-сервером — и хакеры могут легко завладеть всей интересующей их информацией. Запомните: начальная аббревиатура https в адресной строке браузера указывает на то, что передаваемая информация шифруется, — следовательно, вашим данным не угрожает опасность.

Не покупайте, находясь в публичных WiFi-сетях, товары в интернет-магазинах. Вроде бы обычное дело, но ведь вам приходится вводить некоторые личные данные, которые могут попасть и в чужие руки.

Отключите опцию автоматического подключения своего устройства к открытой сети. Дело в том, что большинство смартфонов, планшетов и ноутбуков способны это делать самостоятельно. Функция, что и говорить, удобная, но может иметь печальные последствия. Причем особенно внимательными следует быть в зарубежных поездках.

Не подключайте, находясь в публичной сети, свое устройство к другому оборудованию, например, к принтеру, телевизору или компьютеру. Если в домашней сети это разумно и безопасно, то в публичных местах может открыть посторонним доступ к данным, хранящихся в вашем устройстве.

По возможности используйте VPN-соединение (виртуальная приватная сеть), советует Сарри и поясняет: ”В этом случае данные при передаче шифруются, то есть процесс защищен”. И, конечно же, никогда не оставляйте в публичном месте свои устройства без присмотра. Не стоит забывать, что поблизости всегда могут оказаться люди, которые позарятся на ваше имущество или секреты личной жизни.