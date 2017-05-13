7 малоизвестных функций смартфона, о которых далеко не все знают

По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, современную жизнь трудно представить без мобильных устройств, сообщает пресс-служба фирмы.

”Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневности, однако далеко не все знают о тех возможностях, которые скрываются в этих устройствах”, — считает Арон и перечисляет далее семь малоизвестных функций телефонов на базе Android, которые наверняка пригодятся, но об их существовании не догадываются 90% пользователей.

1. Простой способ экономить энергию. При выборе черного или темного фона для экрана автоматически выключается подсветка пикселей и это положительно сказывается на продолжительности работы телефона. Данная функция пока не устанавливается на всех устройствах с Android, однако она есть у большинства смартфонов и планшетов Samsung. Убедитесь сами!

2. Голосовое воспроизведение текста. Известно ли вам, что устройства на базе Android позволяют не только читать, но и прослушивать текст? Если вы предпочитаете голосовой вариант, выберите в меню телефона ”Настройки”, затем ”Специальные возможности”, ”Зрение” и включите функцию ”Voice Assistant”. Эта функция доступна также на эстонском языке, хотя некоторые слова звучат несколько странно.

3. Удаленное управление смартфоном. Чтобы воспользоваться этой возможностью, откройте в меню ”Настройки”, далее ”Безопасность”, перейдите в ”Администраторы устройства” и далее в разделе ”Удаленное управление Android” пометьте ”Удаленный поиск устройств”. Теперь в случае утери телефона вы сможете на расстоянии зайти в свой телефон и заблокировать его, воспользовавшись этим сайтом.

4. Гостевой режим. Пригодится, когда вы хотите отдать свой телефон кому-то во временное пользование, сохранив при этом конфиденциальность хранящихся в нем данных. Для этого проведите двумя пальцами вниз по экрану и в окне быстрых настроек дважды нажмите на иконку пользователя (в правом верхнем углу). Появится иконка ”Добавить гостя” — и вы сможете выбрать действия, которые будут разрешены этому человеку.

5. Экранная лупа. Люди со слабым зрением даже не подозревают, насколько им может пригодиться эта функция. Чтобы включить ее, откройте ”Настройки”, выберите ”Доступ”, ”Зрение” и ”Жесты для увеличения”. Теперь вы можете увеличить любую область экрана, просто нажав на нее.

6. Управление смартфоном движением головы. Так бывает: нужно воспользоваться смартфоном, а руки заняты. Или на улице до того холодно, что не хочется снимать перчатки. Представьте себе, и из этой ситуации найдется выход: установив бесплатное приложение EVA Facial Mouse, вы сможете управлять своим телефоном… движениями головы.

7. Скрытая игра. Начиная с Android 2.3 Gingerbread, кампания Google стала прятать в свои устройства подарки, которые не так-то просто отыскать. Итак, открываем ”Настройки”, выбираем ”О телефоне” (или ”О планшете”), потом ”Информация о программе” и несколько раз быстро нажимаем ”Версия Android”. На экране появится изображение зефира, стилизованного под голову Android, на которое надо опять несколько раз быстро нажать, — и тогда откроется мини-игра. Вы ее уже нашли?