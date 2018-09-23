6 советов: на что обратить внимание, выбирая смарт-часы

Измерение пульса и уровня стресса, подсчет шагов и калорий, наблюдение за сном и количеством выпитого кофе, различные программы для здоровья, возможность отвечать на телефонные звонки и многое другое. Некоторые смарт-часы предлагают лишь немногие из этих функций, а некоторые сразу все. Что же нужно помнить, выбирая себе новые смарт-часы?

Персональный помощник во всех делах или только в спорте?

Многие смарт-часы способны успешно заменить персонального тренера. Они с высокой точностью отслеживают активность пользователя, замеряют его пульс, шаги, различные достижения и результаты, и способны на основании всего этого составлять новые программы тренировок и ставить новые цели. Они также могут учитывать, например, индивидуальный уровень стресса человека и качество его сна.

”Новейшие смарт-часы также прекрасно справляются с ролью личного ассистента. Не вынимая мобильный телефон из кармана, можно прочесть новости, электронные письма, сообщения — даже принимать и совершать телефонные звонки”, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Водонепроницаемость

Цель смарт-часов — оказывать помощь в любой момент: когда вы спите, моетесь, спешите на работу или занимаетесь спортом. Для этого они должны быть как можно устойчивее к самым разным погодным условиям и обстоятельствам. В зависимости от того, для чего планируется использовать смарт-часы следует обратить внимание на степень их водонепроницаемости. То, что часы водонепроницаемы не обязательно значит, что с ними можно отправляться плавать.