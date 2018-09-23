6 советов: на что обратить внимание, выбирая смарт-часы

Если еще несколько лет назад ассортимент смарт-часов был небольшим, а предлагаемые ими возможности ограничены, то теперь этих устройств стало гораздо больше, а их функциональность значительно выросла. Как же сделать правильный выбор?
Измерение пульса и уровня стресса, подсчет шагов и калорий, наблюдение за сном и количеством выпитого кофе, различные программы для здоровья, возможность отвечать на телефонные звонки и многое другое. Некоторые смарт-часы предлагают лишь немногие из этих функций, а некоторые сразу все. Что же нужно помнить, выбирая себе новые смарт-часы?
Персональный помощник во всех делах или только в спорте?
Многие смарт-часы способны успешно заменить персонального тренера. Они с высокой точностью отслеживают активность пользователя, замеряют его пульс, шаги, различные достижения и результаты, и способны на основании всего этого составлять новые программы тренировок и ставить новые цели. Они также могут учитывать, например, индивидуальный уровень стресса человека и качество его сна.
”Новейшие смарт-часы также прекрасно справляются с ролью личного ассистента. Не вынимая мобильный телефон из кармана, можно прочесть новости, электронные письма, сообщения — даже принимать и совершать телефонные звонки”, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
Водонепроницаемость
Цель смарт-часов — оказывать помощь в любой момент: когда вы спите, моетесь, спешите на работу или занимаетесь спортом. Для этого они должны быть как можно устойчивее к самым разным погодным условиям и обстоятельствам. В зависимости от того, для чего планируется использовать смарт-часы следует обратить внимание на степень их водонепроницаемости. То, что часы водонепроницаемы не обязательно значит, что с ними можно отправляться плавать.
”Следует обращать внимание на маркировку АТМ и на стоящий перед ней номер. 3 АТМ означает, что часы устойчивы к воздействию капель, но в них нельзя, например, принимать душ. 5 АТМ означает водонепроницаемость — с такими часами уже можно идти в бассейн. А вот водонепроницаемость уровня 10 АТМ позволяет заниматься активными видами водного спорта, например серфингом или сноркелингом”, — пояснил Аасма.
Дизайн
Предназначенные для повседневного использования часы должны хорошо выглядеть, и поэтому производители обращают все больше внимания на дизайн. Во время тренировки неважно, чтобы у часов был стильный кожаный ремешок — часы должны быть функциональны. Но вот отправляясь куда-то вечером, резиновый ремешок вполне можно заменить чем-то более изящным.
Емкость аккумулятора и зарядка
В среднем аккумулятор смарт-часов обеспечивает до двух дней работы — разумеется, в зависимости от активности использования и задействованных функций. Имеются и модели с более емкими аккумуляторами. Также следует обратить внимание на возможности зарядки. Многие смарт-часы приходится заряжать при помощи проводов, но некоторые предусматривают и возможность удобной беспроводной зарядки.
Цена
Цены на смарт-часы в значительной мере зависят от того, какую функциональность обеспечивает устройство, обладает ли оно цветным экраном, каков его уровень водонепроницаемости и т.п. Разумнее выбирать исходя не из цены, а именно из нужных вам функций. Будете вы носить смарт-часы только во время занятий спортом или постоянно? Какой уровень водонепроницаемости вам требуется? Насколько важен дизайн? И, конечно, стоит обращать внимание на особые предложения.
Приложения
Вам достаточно установленных производителем программ и приложений или вы хотите чего-то большего? В некоторых смарт-часах приложения менять нельзя, но есть и модели, позволяющие вам самостоятельно выбирать приложения для занятий спортом, походов, мотоспорта и т.п.