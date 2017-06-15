6 мобильных приложений для любителей летнего отдыха на природе

Лето – блаженное время года, независимо от того, где вы его проводите – на раскаленном пляже, в тенистом лесу или охлаждаемом кондиционерами офисе. Надо только уметь правильно им наслаждаться, пишет Tele2 Eesti.

По словам директора по продукции Tele2 Катрин Арон, есть множество мобильных приложений, которые помогают нам скрасить летний отдых и провести его с максимальной пользой.

”Среди них есть даже такие, которые оберегают нас от солнечных ожогов и обезвоживания организма, отпугивают комаров, помогают правильно приготовить мясо на гриле и собраться в дорогу, а еще быть всегда в курсе самых свежих метеопрогнозов", — Арон выбрала шесть приложений, вооружившись которыми можно смело отправляться навстречу летним приключениям.

Grilltime. Приложение, совмещающее в себе функции таймера и кулинарного помощника. Подскажет, при какой температуре надо готовить на гриле бургеры, птицу, мясо, рыбу и овощи, с учетом их толщины и степени прожарки, и сколько времени уйдет на готовку. Напомнит о необходимости перевернуть мясо и даже даст знать, когда пришла пора созывать гостей к столу. Забудьте о стрессе и расслабьтесь! Приложение предлагается бесплатно для телефонов на базе Android, для устройств с iOS — 1,8 евро.

Anti Mosquito Repellent. Действие приложения основывается на высокочастотном ультразвуковом излучении, которое отпугивает комаров и прочих кусачих насекомых. Мы же его не воспринимаем и не слышим. Вам остается только выбрать подходящий частотный диапазон, который наиболее эффективно воздействует на комаров (известно более 3500 видов) в вашей местности, и у вашего телефона появится новая функция — телохранитель. Предлагается бесплатно для телефонов с Android и iOS.

Waterlogged. В жару (и не только) нужно пить воду в достаточном количестве — истина общеизвестная, но многие ею почему-то пренебрегают. Обезвоживание организма представляет собой серьезную угрозу для здоровья. Потребление жидкости оценивается на основании снимков вашей посуды и наглядно демонстрируется с помощью графиков, которые, подкрепляются соответствующими напоминаниями. Waterlogged совместимо с другими приложениями для мониторинга состояния здоровья (например, Fitbit) и предлагается бесплатно для телефонов на базе Android и iOS.

UVLens — UV Indeks Forecasts. Помогает избежать солнечных ожогов, напоминая о необходимости смазать кожу защитным кремом или уйти в тень. У вас есть также возможность составлять графики принятия солнечных ванн в зависимости от типа кожи и получать информацию об уровне УФ-излучения, чтобы вы знали, в какие дни лучше не выходить на улицу. Для телефонов с Android и iOS — бесплатно.

AccuWeather. Наше лето капризное — погода может меняться чуть ли не каждую минуту, а с помощью этого приложения, которое можно также увязать с календарем, вы будете всегда в курсе планов небесной канцелярии на ближайший час, день или целых полмесяца. И это еще не все — функция The Minute Cast позволит вам получать даже поминутные прогнозы! Кроме того, вы будете предупреждены о резких изменениях погоды, которые сопровождаются снегопадами, грозами, бурями и прочими проявлениями природной стихии. Приложение пригодится во время путешествий, поскольку охватывает более 30 миллионов географических пунктов. Предлагается бесплатно для телефонов с Android и iOS.

PackPoint. Собираетесь в дорогу? Это приложение поможет вам собрать свои вещи в зависимости от цели поездки. Вам остается только указать конечный пункт, расстояние и маршрут, а затем выбрать из предлагаемого перечня нужные вещи и уложить их в свой саквояж. Для телефонов с Android и iOS — бесплатно.