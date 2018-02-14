6 ИТ-решений, которые позволят отметить День Святого Валентина вместе с находящимся далеко любимым человеком

Наступил День друзей и это отличный повод провести время с близкими и друзьями. Но как сделать День Св. Валентина романтичным и запоминающимся, если работа или поездка не позволяют вам физически быть рядом с любимым человеком? Инструктор по продукции Samsung Рихо Копсо рекомендует популярные технические решения, позволяющие ”приблизиться” к находящемуся далеко от вас близкому человеку и сделать сегодняшний день особенным.

Используйте видеоприложение

Картинка говорит больше тысячи слов — поэтому находящиеся далеко друг от друга влюбленные считают практически обязательной установку на компьютер или смартфон того или иного видеоприложения. Самый простой и распространенный вариант — это Facebook Messenger, который уже по умолчанию стоит на многих смартфонах, а также, например, Skype.

”Хотя качество соединения в приложении иногда может оставлять желать лучшего, это одно из наиболее распространенных приложений для общения, которое без проблем работает на разных операционных системах, — сказал Копсо. — Безусловно, если вы используете видеоприложение на мобильном телефоне, хорошо, если фронтальная камера устройства обеспечивает широкий угол захвата изображения и хорошо улавливает свет — романтика рождается в сумерках, и в таком случае наличие качественной камеры у телефона очень важно”.

Также есть специальные приложения для совместного времяпровождения. Например, Rabbit позволяет организовать совместный вечер просмотра кино. Если приложение установлено на оба устройства, с его помощью можно смотреть фильмы так, чтобы оба видели на экранах одинаковую картинку. Также это приложение обладает функцией видеозвонков, которая позволяет в реальном времени комментировать фильм.

Персонализированные сообщения

”Традиционной открыткой больше близких не удивить, но сегодня все популярнее становятся различные отправленные при помощи ”умных” устройств сообщения, которые можно персонализировать, — рассказал представитель Samsung Копсо и привел в пример анимированные картинки и текст. — Новые смартфоны тут могут сильно помочь — можно воспользоваться каким-либо приложением социальной сети, чтобы создать и отправить персонализированное сообщение дорогому человеку или же использовать уникальную функцию Samsung Galaxy Note8 под названием live message, чтобы текст появлялся на экране получателя так, как будто вы прямо сейчас пишите его своей рукой”.

Помимо уже упомянутых приложений для ”живого” общения, всегда можно записать и отправить простое персональное видео-приветствие. Его получатель может сохранить и заново просмотреть позже.

Цветы и рестораны

Несомненно, всем нравится получать на День Св. Валентина любимый шоколад, цветы или, например, билеты на концерт.

Удобную услугу курьера для доставки цветов предлагают несколько эстонских предприятий. Например, на сайте компании Mileedi Lilleäri специально ко Дню друзей представлен большой выбор букетов, которые можно отправить любимому человеку при помощи пары щелчков мыши. Аналогичное решение предлагает и компания Interflora, с помощью которой к цветам можно приложить и комплект сладостей.

Вы можете удивить дорогого человека его любимым блюдом, даже если сами находитесь далеко от него — просто закажите доставку на дом из своего любимого ресторана. В Эстонии действуют два основных хороших сервиса доставки еды — Tellitoit и Wolt. Оба предлагают очень широкий ассортимент ресторанов и каждый сможет найти что-то себе по вкусу. Чтобы воспользоваться Tellitoit, нужно зайти на их сайт, а для Wolt следует загрузить их мобильное приложение.

Дарить билеты на концерт и в кино невероятно просто. При помощи всего пары щелчков мыши вы можете выбрать подходящее мероприятие и отправить купленные билеты любимому человеку по электронной почте — подарок дойдет до него за несколько секунд, как бы далеко друг от друга вы ни находились.