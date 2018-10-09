09.10.2018, 11:50

57 000 человек использовали больше не облагаемого налогом дохода, чем полагается. Проверьте, не придется ли вам доплачивать!

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57 000 человек использовали больше не облагаемого налогом дохода, чем полагается. Проверьте, не придется ли вам доплачивать!
Foto: Scanpix, PantherMedia / Mike Espenhain

По данным Налогово-таможенного департамента, за восемь месяцев свой не облагаемый налогом минимум в максимальном объеме использовало 47% получателей прибыли. Столько же людей за восемь месяцев использовали не всю не облагаемую налогом прибыль.

Частично не использовали не облагаемую налогом прибыль 458 000 человек на общую сумму в 89,1 млн евро.

Это связано, прежде всего с тем, что люди консервативно подошли к расчету своего не облагаемого налогом дохода, поэтому их работодатель принимал во внимание меньшую сумму необлагаемого дохода и человек в феврале получит возврат. Также люди считаются с тем, что на размер не облагаемого налогом дохода влияет, например, и доход от аренды и иного рода дополнительный заработок, которые будут вноситься в декларацию в начале следующего года и могут существенно повлиять на размер не облагаемого налогом дохода.

При этом 57 000 человек использовало больше предусмотренного не облагаемого налогом дохода на общую сумму в 8, млн евро. Этим людям департамент разошлет соответственное оповещение.

Департамент рекомендует всем проверить сейчас свои данные, чтобы в случае необходимости успеть внести изменения.

Проверить, придется ли вам в следующем году доплачивать налоговой, можно в электронной среде самообслуживания департамента в разделе ”Мои доходы” („Minu sissetulekud" ). При этом важно иметь в виду, что данная информация рассчитывается на основании имеющихся в распоряжении департамента данных. Если у вас есть не указанные там источники дохода, то ход расчетов может измениться.

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