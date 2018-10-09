57 000 человек использовали больше не облагаемого налогом дохода, чем полагается. Проверьте, не придется ли вам доплачивать!

Частично не использовали не облагаемую налогом прибыль 458 000 человек на общую сумму в 89,1 млн евро.

Это связано, прежде всего с тем, что люди консервативно подошли к расчету своего не облагаемого налогом дохода, поэтому их работодатель принимал во внимание меньшую сумму необлагаемого дохода и человек в феврале получит возврат. Также люди считаются с тем, что на размер не облагаемого налогом дохода влияет, например, и доход от аренды и иного рода дополнительный заработок, которые будут вноситься в декларацию в начале следующего года и могут существенно повлиять на размер не облагаемого налогом дохода.

При этом 57 000 человек использовало больше предусмотренного не облагаемого налогом дохода на общую сумму в 8, млн евро. Этим людям департамент разошлет соответственное оповещение.

Департамент рекомендует всем проверить сейчас свои данные, чтобы в случае необходимости успеть внести изменения.

Проверить, придется ли вам в следующем году доплачивать налоговой, можно в электронной среде самообслуживания департамента в разделе ”Мои доходы” („Minu sissetulekud" ). При этом важно иметь в виду, что данная информация рассчитывается на основании имеющихся в распоряжении департамента данных. Если у вас есть не указанные там источники дохода, то ход расчетов может измениться.