50 рабочих мест на лето: отели “Виру” и Estoria приглашают на работу молодежь

Находящийся в самом сердце Таллинна легендарный отель ”Виру” и расположенный рядом с ним отель Estoria приглашают на летнюю работу около 50 молодых людей. Лето — самый активный туристический сезон, дополнительные работники нужны в первую очередь в сфере обслуживания.

”В год у нас останавливается полмиллиона гостей, и летом мы размещаем очень большую их часть. Поэтому на этот самый активный период мы всегда ищем помощников, в том числе среди молодежи”, — говорит директор Sokos Hotels Tallinn по продажам и маркетингу Эвелин Орг.

За последние пять летних сезонов в отелях ”Виру” и Estoria работали около 250 молодых людей, и этот опыт был положительным.

”На некоторые должности заявки можно подавать с 17 лет. Работа есть самая разная: от сервировки кофе во время завтрака до смены постельного белья в комнатах отеля, — рассказывает Орг и добавляет, что есть и более необычные задачи. — Так как, например, в отеле ”Виру” за лето останавливается примерно 5000 детей, то есть возможность надеть костюм белки и развлекать их”.

Предварительный опыт, конечно, пригодится, но не он является определяющим. ”У нас дружелюбные коллеги и команда, в которой все друг друга поддерживают. Знание любого иностранного языка, конечно же, поможет в работе, но зачастую светящаяся улыбка и активная, позитивная жизненная позиция имеют больший эффект, чем десятки слов”, — говорит Орг.

По ее мнению, такая возможность пойдет на пользу тем, кто хочет получить опыт работы в команде, хочет научиться чему-то новому, развить свои навыки общения и поработать в крупном отеле.

Заявление о приеме на работу можно отправить на адрес maret.kaldmaa@sok.fi до 31 мая.