09.04.2018, 19:11

50 богатейших россиян за день потеряли более 12 млрд долларов

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Deutsche Welle
EST 1
Oleg Deripaska
Oleg DeripaskaFoto: Sergei Savostyanov, Sergei Savostyanov/TASS

Из-за новых санкций США полсотни самых богатых людей России за день потеряли более 12 млрд долларов. Состояние Дерипаски и Потанина сократилось на одинаковую сумму — 1,3 млрд долларов.

Совокупное состояние 50 российских долларовых миллиардеров в понедельник, 9 апреля, уменьшилось более чем на 12 млрд долларов. Об этом сообщает русское издание Forbes, поясняя, что виной тому стала реакция инвесторов на новые санкции США. После того как инвесторы начали распродавать российские активы, упали рубль и российский фондовый индекс РТС.

Сильнее всего пострадал Олег Дерипаска: под новые санкции подпали холдинг En+, в совет директоров которого он входит, российская алюминиевая компания "Русал", значительная доля которой принадлежит миллиардеру, а также еще шесть связанных с ним компаний. Руководство "Русала", акции которой потеряли более половины своей стоимости, предупредило о риске технического дефолта в отношении ряда кредитных обязательств, а состояние Дерипаски сократилось почти на четверть — на 1,3 млрд долларов.

Потеря коснулись также Потанина, Вексельберга, Лисина, Мордашова…

На такую же сумму сократилось состояние партнера Дерипаски по "Норильскому никелю" Владимира Потанина. Хотя сам Потанин под новые санкции не подпал, акции "Норникеля", в котором ему принадлежит 32,9 процента, а Дерипаске — 27,8 процента, упали с утра более чем на 16 процентов. Тройку антирейтинга замыкает Виктор Вексельберг, состояние которого сократилось почти на 1 млрд долларов.

Среди других богатейших россиян, понесших сегодня потери, — Владимир Лисин (около 540 млн долларов), Алексей Мордашов (около 530 млн долларов), Леонид Михельсон (около 800 млн долларов) и Сулейман Керимов (около 840 млн долларов). Причем не все из них подпали под новые санкции США.

ТОП

6 апреля министерство финансов США ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". В их числе, среди прочих, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ограничительные меры наложены также на 14 российских компаний.

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