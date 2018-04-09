50 богатейших россиян за день потеряли более 12 млрд долларов

Из-за новых санкций США полсотни самых богатых людей России за день потеряли более 12 млрд долларов. Состояние Дерипаски и Потанина сократилось на одинаковую сумму — 1,3 млрд долларов.

Совокупное состояние 50 российских долларовых миллиардеров в понедельник, 9 апреля, уменьшилось более чем на 12 млрд долларов. Об этом сообщает русское издание Forbes, поясняя, что виной тому стала реакция инвесторов на новые санкции США. После того как инвесторы начали распродавать российские активы, упали рубль и российский фондовый индекс РТС.

Сильнее всего пострадал Олег Дерипаска: под новые санкции подпали холдинг En+, в совет директоров которого он входит, российская алюминиевая компания "Русал", значительная доля которой принадлежит миллиардеру, а также еще шесть связанных с ним компаний. Руководство "Русала", акции которой потеряли более половины своей стоимости, предупредило о риске технического дефолта в отношении ряда кредитных обязательств, а состояние Дерипаски сократилось почти на четверть — на 1,3 млрд долларов.

Потеря коснулись также Потанина, Вексельберга, Лисина, Мордашова…